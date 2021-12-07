На образование, здравоохранение и соцзащиту депутаты ЗАКСа Ленобласти заложили 90 миллиардов рублей

Сегодня Законодательное собрание Ленинградской области примет региональный закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Основная часть расходов - образование, здравоохранение и социальная защита населения. Откуда регион берет деньги на адресную помощь гражданам? Как договаривается с Петербургом о решении совместных вопросов? Что необходимо депутатам, чтобы исполнить наказы своих избирателей? Эти и другие вопросы мы обсудили с председателем регионального парламента Сергеем Бебениным.

Сергей Михайлович, насколько обновился депутатский корпус 7-го созыва? Кто ваши новые коллеги?

Сергей Бебенин: В новом созыве практически половина "новичков": 24 депутата из старого созыва и 26 новых. Однако из этих вновь пришедших 17 - муниципальные депутаты и один - глава администрации муниципального образования. То есть они точно знают проблемы своих территорий, они реалисты и прагматики, и это сильно облегчает работу. А если говорить о гендерном составе, то женщин стало меньше - было десять, стало восемь.

Важно понимать, что ход избирательных кампаний и работа в парламенте - это разные вещи, потому что ты сначала обещаешь людям, а потом эти обещания надо выполнять, и для этого они должны быть подкреплены реальными деньгами и возможностями. Сегодня на заседании Законодательного собрания будет принят закон о бюджете. Расходная часть на будущий год заложена в размере 164 миллиардов рублей - это строительные программы, вопросы формирования социальной помощи, здравоохранение. К сожалению, депутаты иногда не осознают, что они пришли в парламент решать не только вопросы конкретных своих избирателей, но всей Ленинградской области в целом. Мы уже более десяти лет назад поставили во главу угла принцип, согласно которому благоприятные условия жизни должны формироваться во всех населенных пунктах нашего региона, независимо от того, где именно человек проживает. Необходимо обеспечить равный доступ к здравоохранению, строить детские сады и дороги - и неправильно развивать один район в ущерб всей остальной территории региона. А если ты готов настаивать, что твоему району это необходимо, укажи путь, откуда возможно найти средства.

А действительно, откуда?

Сергей Бебенин: Доходы бюджета Ленинградской области можно увеличивать только одним образом - привлекать инвесторов, которые будут платить налоги. Желательно, чтобы это были капиталоемкие производства. В последние два года бюджет испытывает довольно сильную дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса: нам пришлось дополнительно изыскать три миллиарда рублей на доплаты медикам, на средства индивидуальной защиты, на помощь малому и среднему бизнесу, который не мог работать в условиях ограничений. В следующем году ситуация тоже будет напряженной, так как из-за изменений в федеральном законодательстве от нас могут уйти крупные налогоплательщики - они будут уплачивать налоги по месту физического нахождения, а не регистрации головного офиса.

А как вы лично относитесь к вакцинации?

Сергей Бебенин: Я лично и переболел, и привился, а в декабре по плану собираюсь ревакцинироваться. Но вообще приоритет личной свободы, заявленный в демократическом обществе, практически во всем мире вступает в конфликт с национальной безопасностью - эта проблема есть и у нас, и в Европе. Я убежден, что власть имеет право идти на непопулярные меры, чтобы защитить безопасность и здоровье граждан. И если человек не хочет прививаться по каким-то своим причинам, общество должно иметь право от него защититься. Другого способа обезопасить себя и окружающих, кроме вакцинирования, на сегодня медицина предложить не может.

Вы уже в третий раз избраны председателем Законодательного собрания Ленинградской области. Что для вас означает этот пост?

Сергей Бебенин: Да на самом деле председатель не получает каких-то приоритетов на заседании. Как правило, даже не успевает комментировать выступления коллег или задавать вопросы. Его роль заключается в том, чтобы обеспечить всем избранным равные права и возможности для работы.

Человеку необходимы дороги, школы и больницы в первую очередь там, где он живет

Депутаты намного свободнее в своем волеизъявлении во время пленарных заседаний, чем председатель. Однако подчеркну, что интересы своих избирателей надо защищать не на пленарных заседаниях. Там проходит утверждение фактически уже принятых решений. А вот чтобы их принять, пробить, депутат должен идти в комитеты регионального правительства, которые формируют программы развития территорий, и доказывать там, что вот этот объект нужнее сегодня в Волосово, чем в Сосновом Бору.

Какие инициативы Законодательное собрание Ленинградской области готовит для вынесения на федеральный уровень?

Сергей Бебенин: К примеру, довольно остро стоит мусорная проблема. Если у человека есть два домохозяйства - условно говоря, квартира и дача, - с него берут плату за вывоз мусора по обоим адресам. Но если он полгода живет на даче, то почему должен платить за услугу, которой не пользуется? Я сам на своей даче бываю, может, пять-шесть раз в год - почему я должен платить постоянно? Или вот - почему расчет платы за вывоз мусора берется с квадратного метра, а не с человека? Мы подготовили соответствующие поправки в федеральное законодательство, сейчас выносим их на обсуждение Парламентской ассоциации Северо-Запада. Кроме того, мы стараемся заниматься раздельным сбором мусора.

Добавлю, что на ПАСЗР в начале декабря мы приняли два обращения к федеральным органам власти. Первое по инициативе депутатов Республики Коми - по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на всей территории РФ.?Второе - от депутатов Ненецкого автономного округа, по вопросу об осуществлении мер по контролю за состоянием скважин, находящихся на нераспределенном фонде недр в Арктической зоне Российской Федерации. Оба обращения были приняты единогласно.

Или есть проблема несанкционированных свалок. Чтобы пресечь эту практику, мы кратно увеличили штрафы по сравнению с федеральным законодательством. Сейчас прокуратура вынесла нам за это представление, но одновременно мы получили поддержку депутатов Государственной Думы. Надеюсь, что ситуация разрешится в соответствии с нашим предложением.

С Петербургом договорились по поводу строительства мусороперерабатывающих заводов?

Сергей Бебенин: Процесс еще идет. Вообще, между городом и областью очень тесные связи, поэтому существует рабочая группа по урегулированию таких смежных вопросов. К примеру, есть принципиальная договоренность по поводу тарифной политики - чтобы она была одинаковой. Чтобы не было перетока рабочей силы, недавно уравняли стоимость рабочего патента - в Петербурге она составляла 4200 рублей, а у нас - 4000.

Кстати, еще одна налоговая проблема - НДФЛ.?Уже лет 15 говорим о том, что налог на доходы физических лиц должен собираться по месту жительства, а не по месту работы. Потому что человеку необходимы дороги, школы и больницы в первую очередь там, где он живет. На территориях пограничных с Петербургом основная масса населения работает в городе. А потом ругает власти, потому что у них нет детского сада. Если бы налоги платили по месту жительства, многие социальные проблемы решались бы гораздо быстрее.

В прошлом году был принят закон, известный как "47 гарантий 47 региона". Насколько, на ваш взгляд, в Ленинградской области сформирована система социальной поддержки населения?

Сергей Бебенин: Социальную поддержку жителей обеспечивает прежде всего Социальный кодекс Ленинградской области. Ежегодно он дополняется новыми статьями, так как доходы региона растут, у нас появляются новые возможности. При этом мы постарались сделать помощь максимально адресной - многодетным, инвалидам, малоимущим семьям - и беззаявительной. То есть человеку не нужно каждый раз доказывать, что у него по-прежнему шесть детей или инвалидность.

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья - один из приоритетов государственной политики. Наш регион успешно развивает систему медицинского обслуживания, реабилитации и трудоустройства инвалидов. Многое сделано для доступности социальных объектов, спортивных сооружений и учреждений культуры. Мы хотим, чтобы всем без исключения жителям Ленинградской области была доступна жизнь, наполненная событиями, встречами с друзьями, возможностью заниматься спортом. Активное участие в этой работе принимают общественные и волонтерские организации.

Некоторое время назад наш Социальный кодекс был признан Европейским банком реконструкции и развития одной из лучших практик. Сегодня к нам едут перенимать опыт из других регионов России. Но обеспечить такую поддержку реально лишь в связи с возможностями бюджета. Только три статьи расходов - образование, здравоохранение и соцзашита - это две трети бюджета Ленинградской области, 90 миллиардов из 164. А остальные деньги мы в первую очередь вкладываем в развитие экономики. Прежде всего это агропромышленный сектор и высокотехнологичные производства. Отдача, которую они принесут, пойдет на пользу всему региону.