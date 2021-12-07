Небесный Эрмитаж: Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах музея

В свой день рождения, 7 декабря, Государственный Эрмитаж открывает одну из самых интересных выставок года - "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения". А на следующий день еще одну - "Библия Гутенберга. Книги Нового времени". "Дюрер - мастер черно-белого, что связано и с искусством книги, поэтому эти две выставки для меня идут вместе", - отмечает Михаил Пиотровский. Что важного произошло в жизни музея в 2021-м и что впереди, глава Эрмитажа рассказал на традиционной пресс-конференции, посвященной итогам года.

Никуда не уйти от ковидной повестки - свое выступление Михаил Пиотровский начал со сводки: из 2,5 тысяч сотрудников Эрмитажа привиты 80%, 415 человек переболели.

"Музей работает. Сегодня мы являемся самым безопасным общественным пространством, как и остальные музеи. У нас уже два года нет очередей. До ковидных ограничений в день нас посещало десять тысяч человек, сейчас, конечно, этот показатель упал примерно наполовину, но потихоньку растет - люди привыкают. На сегодняшний день у нас 1,5 миллиона посетителей, причем 60% - это люди моложе 35 лет. Ни в одном музее такого нет".

Восторги в адрес Эрмитажа - дело привычное, поэтому каждый год Михаил Пиотровский с особым вниманием разбирает критику. Чем недовольны посетители? Одна из самых частых претензий - плохое освещение.

"Это серьезный вопрос, которым мы занимаемся, и в части залов у нас уже есть новое освещение. Но мы стараемся сохранять музей XIX века, музей с окнами - а это значит, что со светом всегда непросто. Как в ювелирном магазине в Эрмитаже не будет никогда", - отметил глава музея.

И рассказал, что еще один из популярных упреков - "почему вы не вернете все, как было раньше". Чаще всего под этим подразумевают цвет Зимнего дворца. Нынешний зеленый многим не по вкусу.

"Как говорят, надо вернуть "самый исторический" - красный. Но это жуткий цвет, которым было изуродовано здание Растрелли. Да, через несколько лет мы будем менять оттенок Зимнего дворца. Подчеркну: не цвет, а оттенок! Хотим привести его к пастельным тонам Петербурга. Он станет более нежным, но останется зеленым, к которому все привыкли".

Недовольство многих вызвал и прорывной эрмитажный проект - первый в России и один из первых в мире аукционов цифрового искусства. Музей продал NFT-токены картин из собственной коллекции на сумму свыше 32 миллионов рублей. В их числе "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи.

"Как бы то ни было, но мы первыми рванули в мир NFT и проложили дорогу для всех остальных музеев", - констатирует Михаил Пиотровский.

Следующий революционный шаг - создание "небесного Эрмитажа", как называют проект сами музейщики, или "Эрмитажа в облаке".

"Это создание резервной копии нашего музея, его облачного двойника. Пример - выставка NFT-искусства, которая полностью существовала в облаке. Эрмитаж № 2 тоже будет существовать в этом пространстве, с постоянной экспозицией и временными выставками. Нужен только доступ в Интернет, - поделился подробностями глава музея, подчеркнув, что при всем этом Эрмитаж остается консервативным.

За прошедший год Эрмитаж организовал 34 выставки у себя и 30 - за пределами музея. В Выборге, Омске, Екатеринбурге. Продолжаются исследовательские экспедиции, их тоже 30: это Херсонес, Иран, Сербия и другие города и страны. Идет большая реставрационная работа - сейчас мастера активно занимаются одеждой Петра Первого: в конце года открывается постоянная экспозиция, посвященная ему, а в течение года в Старой Деревне заработает огромная выставка его костюмов.

Еще из ближайших проектов - выставка флорентийской скульптуры эпохи Леонардо да Винчи и "Египтомания", которая расскажет о роли древней культуры Египта в мире.