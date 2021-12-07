Пандемия вынудила работодателей пересмотреть свои требования к соискателям

Пока мировая экономика пытается восстановиться после коронакризиса, российский рынок труда переживает кардинальные изменения. По мнению экспертов, сегодня за потенциальных сотрудников развернулась настоящая битва - кадровый голод поразил все сферы российской экономики.

Интересно, что в мире ситуация противоположная - в июне этого года Международная организация труда выпустила отчет о том, как пандемия меняет экономику - количество рабочих часов снижается из-за многочисленных локдаунов, производительность труда падает вместе с прибылью, снижаются зарплаты. Такая ситуация, обещают эксперты, продлится еще несколько лет.

В России же, по данным Росстата, уровень безработицы в 2021-м снизился с 6,4 до 4,8 процента. На биржах труда числится на 60 процентов меньше, чем в 2020-м. Однако специалистов не хватает уже сейчас.

- На рынке труда сейчас заметен эффект "отложенного спроса" после кризисного 2020 года, - считает Лев Ронин, консультант Amrop Russia. Конкуренция за привлечение сильных и успешных кандидатов, которая сохранялась даже в пик пандемии, только усилилась. Особенно вырос спрос на специалистов по стратегическому консалтингу in-house (внутри компании): они лучше приспособлены к нестандартным решениям и могут посмотреть на текущие процессы под другим углом.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации в будущем, компании формируют кадровый резерв на будущее, в то время как соискатели становятся все менее мобильными.

- Наступила "эра работника": компании больше не могут диктовать кандидатам свои условия, - говорит Глеб Козлов, член правления Руспродсоюза и генеральный директор Faretti. - Главными факторами, влияющими на рынок труда, стали пандемия и демография (убыль населения по итогам 2020 года составила 510 тысяч человек), а также миграция - прирост населения за счет мигрантов сократился на 62,7 процента.

В результате многие работодатели пересмотрели свой подход к отбору кадров - теперь они ищут не только "молодых и дерзких", но и соискателей 50+. Как пишет The Wall Street Journal, в США, например, многие компании отказались от "звездных сотрудников", упростили процесс подбора и перестали требовать дипломы о высшем образовании. Наиболее заметен кадровый голод среди экспертов по новым технологиям.

Одним из новейших решений эксперты называют пулинг персонала - своеобразный обмен кадрами между компаниями схожего профиля

- Спрос на ИТ-специалистов в этом году вырос на 50-70 процентов, несмотря на кризис в экономике, - отмечает Евгений Сугробов, HR-директор "СберМегаМаркет". - В первую очередь - из-за резкого роста электронной коммерции, развлекательных онлайн-платформ и цифровизации других отраслей. Ретейл, банки и рестораны вынуждены были развивать свои цифровые продукты в период локдауна, когда клиенты не могли посещать их физически.

Чтобы закрыть дефицит, работодатели воспользовались удаленкой и превратили ее недостатки в преимущества, расширив географию найма.

- В условиях пандемии компании сформировали новый формат - гибридный: когда часть команды работает в офисе (но только половину времени), а часть - из дома, - рассуждает Евгений Сугробов. - В условиях удаленки научились работать и нанимать персонал даже те, кто раньше вообще не использовал онлайн-формат. Это стало таким отраслевым стандартом, "гигиенической базой".

- Новая реальность дистанционной работы стерла границы найма, - соглашается Глеб Козлов. - Если раньше условная московская компания искала сотрудников только в Москве, то сейчас границы подбора расширились на всю Россию, а то и весь мир. Это повлияло и на зарплаты востребованных специалистов в регионах: теперь они практически уравнялись с московскими.

Кроме того, компании готовы подстраивать условия труда под конкретного специалиста - если они не хотят возвращаться в офис, то они легко найдут место, где им предложат дистанционный режим работы. Работодатели тоже стали куда меньше внимания обращать на локацию сотрудника и гораздо больше - на его эффективность.

Однако именно "игра в эффективность" сыграла злую шутку с сотрудниками - теперь, когда они доступны 24/7, а грань между работой и отдыхом отчасти размылась, треть работодателей столкнулись с выгоранием персонала, которые, кстати, с приходом удаленки получили возможность работать сразу в нескольких компаниях.

Возникает законный вопрос: что дальше? К чему приведет сложившаяся ситуация? Прежде всего - к тому, что работодателю придется подгонять свое рыночное предложение к кандидатам под стандарты рынка, чтобы не проиграть "битву за кадры", уверен Глеб Козлов. К материальным бонусам добавятся и другие стимулы - программы психологической поддержки, юридические и финансовые консультации.

В условиях дефицита топ-менеджеров компаниям придется идти на компромиссы и нанимать тех, кто не соответствует требованиям вакансии, но обладает высоким потенциалом для роста, добавляет Лев Ронин.

Скорее всего, предполагают эксперты, работодателям придется "импортировать" кадры из стран СНГ, особенно когда речь будет идти о специалистах таких консервативных отраслей, как тяжелая промышленность. А тем, кто хочет найти и удержать специалистов, нужно расширяться и выходить на международные рынки, добавляет Евгений Сугробов.

- Что касается зарплат, то важно сделать так, чтобы сотрудники сами влияли на свою зарплату: стремились выполнять больше и больше зарабатывать, - делится опытом Андрей Белянин, генеральный директор ГК "Тамаки". - Я против того, чтобы повышать окладную часть (хотя она должна соответствовать рынку), но за то, чтобы повышать мотивационную.

Ну и наконец, важный момент - вовлеченность сотрудников, предоставление им возможностей для роста, постановка новых разноплановых задач. В этом поможет корпоративное обучение. В ближайшем будущем мы увидим, как крупные компании все активнее будут заходить в вузы, чтобы запускать совместные программы и готовить специалистов под свои потребности, отмечают эксперты. Правда, здесь их ждет новый вызов - согласно последнему опросу консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), который проводился при участии российского портала hh.ru, более 60 процентов ИТ-специалистов готовы уехать из страны, около 80 процентов респондентов готовятся покинуть текущее место работы через два-три года, а 40 процентов находятся в поиске нового места работы.

Кстати

Ранее Минцифры подсчитало, что в России на начало текущего года не хватало порядка одного миллиона ИТ-специалистов. В других секторах экономики ситуация не лучше - по данным "Зарплата.ру", в 2021 году по сравнению с 2019-м в строительстве рост числа вакансий составил 218 процентов, в продажах - 163 процента, в общепите - 119 процентов, в логистике - 113 процентов, а в розничной торговле - 98 процентов. Одним из новейших решений, позволяющим снизить напряженность на рынке труда, эксперты называют пулинг персонала - своеобразный обмен кадрами между несколькими компаниями схожего профиля в зависимости от производственной ситуации.