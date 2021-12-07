Петербург из-за морозов поставил рекорд потребления электричества

В энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за сильных морозов зафиксирован исторический рекорд потребления электрической мощности.

Как сообщил Системный оператор Единой энергетической системы со ссылкой на Региональное диспетчерское управление, вечером 6 декабря потребление электромощности в Ленинградской энергосистеме достигло 8226 мегаватт. Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 февраля 2021 года, и он был на 391 мегаватт меньше.

Энергетики отмечают, что причиной этому стало резкое похолодание. В момент рекорда потребления электричества температура воздуха опустилась до минус 18,3 градуса. Что, кстати, теплее, чем в день предыдущего рекорда - тогда за окном было почти минус двадцать.

Несмотря на высокие нагрузки, энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области функционировала стабильно.