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07.12.2021 15:34
Рубрика: Общество

Петербург из-за морозов поставил рекорд потребления электричества

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за сильных морозов зафиксирован исторический рекорд потребления электрической мощности.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Как сообщил Системный оператор Единой энергетической системы со ссылкой на Региональное диспетчерское управление, вечером 6 декабря потребление электромощности в Ленинградской энергосистеме достигло 8226 мегаватт. Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 февраля 2021 года, и он был на 391 мегаватт меньше.

Энергетики отмечают, что причиной этому стало резкое похолодание. В момент рекорда потребления электричества температура воздуха опустилась до минус 18,3 градуса. Что, кстати, теплее, чем в день предыдущего рекорда - тогда за окном было почти минус двадцать.

Несмотря на высокие нагрузки, энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области функционировала стабильно.

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