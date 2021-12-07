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07.12.2021 03:55
Рубрика: Происшествия

Суд наказал бабушку, растратившую деньги внуков

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Невероятно печальная история дошла до суда в городе Череповец Вологодской области: бабушка растратила деньги своих внуков-сирот. Не копейки: 1,2 миллиона рублей.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в 2013 году бабушка оформила опекунство над двумя внуками - внуком и внучкой - в связи со смертью их матери. Дети стали жить с ней.

Фото: Сергей Куксин
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На счета внуков до совершеннолетия перечислялась пенсия по потере кормильца. Предполагалось, что эти накопления пойдут на покупку жилья. В 2019 году внукам исполнилось по 18 лет, и они отказались от опекунства. Пенсия стала поступать уже напрямую на их счета.

В декабре 2019 года бабушка узнала, что со счета внука было потрачено около 500 тысяч рублей, и отругала его. Парень обиделся и ушел из дома жить к другу.

Однако сестра, похоже, смогла найти разумные слова для брата: они посовещались, он остыл, и было принято общее решение отдать деньги на сохранение бабушке.

Увы, крупная сумма оказалась способна вскружить голову не только молодому человеку, но и пожилой и, казалось бы, умудренной жизнью женщины. В нее словно вселился какой-то финансовый бес.

"Без разрешения внуков она перевела 133 941 рубль 46 копеек на счет другого внука, который ранее для нее брал и оплачивал кредит на покупку дачи, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов региона. - В тот же день она перевела на свой другой счет 700 тысяч рублей и сняла наличными 166 тысяч рублей, а затем еще 190 тысяч рублей. Все снятые деньги она потратила на личные цели и ремонт в квартире. Внук просил вернуть свои деньги, на что она ответила отказом. Оставшиеся деньги внуков она перевела мошенникам, так как они пообещали ей большие проценты".

Внук и внучка отдали бабушке 1,2 миллиона рублей, она же растратила деньги на личные цели

Пустить по ветру деньги родственников это, конечно, не кража. Но все равно - преступление. В отношении бабушки возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение вверенного виновному имущества".

Нельзя взять и просто так растратить деньги, которые принесли тебе близкие люди. Мы часто храним какие-то ценности у родни. Потому что кому еще можно доверять в этом мире? Теперь суды Вологодской области особо доказали факт: кубышка, отданная бабушке, находится под охраной не только бабушки, но и Уголовного кодекса. Закон строго оберегает семейные ценности. Так что никто из родных не вправе на них покуситься без нашего разрешения.

В ходе разбирательств бабушка возместила внукам ущерб в сумме 300 тысяч рублей. Исковые требования потерпевших полностью признала, заявила о готовности ежемесячно возмещать им половину своей пенсии.

"Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, в течение которого она обязана, в том числе, погашать гражданский иск в пользу каждого потерпевшего в сумме не менее 3,5 тысячи рублей до полного возмещения присужденных по настоящему делу сумм (190 000 рублей - в пользу внука и 710 000 рублей - в пользу внучки), о чем ежемесячно представлять в уголовно-исполнительную инспекцию подтверждающие документы", рассказали в суде.

В этой истории жаль всех. И внуков, которых по сути обманул самый близкий человек. И бабушку, безусловно, любящую и заботливую, но поддавшуюся соблазну больших денег. Ее горький пример - другим наука.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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