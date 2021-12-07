Суд наказал бабушку, растратившую деньги внуков

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в 2013 году бабушка оформила опекунство над двумя внуками - внуком и внучкой - в связи со смертью их матери. Дети стали жить с ней.
На счета внуков до совершеннолетия перечислялась пенсия по потере кормильца. Предполагалось, что эти накопления пойдут на покупку жилья. В 2019 году внукам исполнилось по 18 лет, и они отказались от опекунства. Пенсия стала поступать уже напрямую на их счета.
В декабре 2019 года бабушка узнала, что со счета внука было потрачено около 500 тысяч рублей, и отругала его. Парень обиделся и ушел из дома жить к другу.
Однако сестра, похоже, смогла найти разумные слова для брата: они посовещались, он остыл, и было принято общее решение отдать деньги на сохранение бабушке.
Увы, крупная сумма оказалась способна вскружить голову не только молодому человеку, но и пожилой и, казалось бы, умудренной жизнью женщины. В нее словно вселился какой-то финансовый бес.
"Без разрешения внуков она перевела 133 941 рубль 46 копеек на счет другого внука, который ранее для нее брал и оплачивал кредит на покупку дачи, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов региона. - В тот же день она перевела на свой другой счет 700 тысяч рублей и сняла наличными 166 тысяч рублей, а затем еще 190 тысяч рублей. Все снятые деньги она потратила на личные цели и ремонт в квартире. Внук просил вернуть свои деньги, на что она ответила отказом. Оставшиеся деньги внуков она перевела мошенникам, так как они пообещали ей большие проценты".
Пустить по ветру деньги родственников это, конечно, не кража. Но все равно - преступление. В отношении бабушки возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение вверенного виновному имущества".
Нельзя взять и просто так растратить деньги, которые принесли тебе близкие люди. Мы часто храним какие-то ценности у родни. Потому что кому еще можно доверять в этом мире? Теперь суды Вологодской области особо доказали факт: кубышка, отданная бабушке, находится под охраной не только бабушки, но и Уголовного кодекса. Закон строго оберегает семейные ценности. Так что никто из родных не вправе на них покуситься без нашего разрешения.
В ходе разбирательств бабушка возместила внукам ущерб в сумме 300 тысяч рублей. Исковые требования потерпевших полностью признала, заявила о готовности ежемесячно возмещать им половину своей пенсии.
"Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, в течение которого она обязана, в том числе, погашать гражданский иск в пользу каждого потерпевшего в сумме не менее 3,5 тысячи рублей до полного возмещения присужденных по настоящему делу сумм (190 000 рублей - в пользу внука и 710 000 рублей - в пользу внучки), о чем ежемесячно представлять в уголовно-исполнительную инспекцию подтверждающие документы", рассказали в суде.
В этой истории жаль всех. И внуков, которых по сути обманул самый близкий человек. И бабушку, безусловно, любящую и заботливую, но поддавшуюся соблазну больших денег. Ее горький пример - другим наука.