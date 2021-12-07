В Коми отказались приравнивать справки о вакцинации к QR-кодам

Резонансное решение принял оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Республике Коми - он отказался приравнивать QR-коды к справкам о вакцинации. Ситуация осложняется тем, что в более чем сотне населенных пунктов региона в принципе нет интернета, поэтому люди не могут зарегистрироваться на "Госуслугах" и получить заветный код.

Справки о вакцинации выдаются во всех регионах, причем неважно, где человек делал прививку - в поликлинике или в торговом центре. Бланки во всех регионах разные, где-то это сертификат, где-то обычная справка, но главное, там имеются подписи врачей и печати медучреждения. Точно так же справки дают в поликлиниках после перенесенной болезни.

В постановлениях, регулирующих ограничения в Республике Коми, изначально были прописаны только QR-коды. Но жители региона стали обращаться в органы власти с предложением прописать в документах и справки. Этот вопрос взял на личный контроль глава республики Владимир Уйба, но потом сообщил: оперштаб четко сформулировал свою позицию, и принимать будут только коды. Главная причина - их невозможно подделать.

Но проблема в том, что многие жители Коми просто не могут получить заветный QR-код. В республике интернета нет более чем в 140 населенных пунктах. Как правило, это отдаленные поселки, в которых проживают от 100 до 500 человек. Связь прокладывается, но процесс этот медленный. Но даже там, где стационарный интернет есть, нередко возникают сложности с интернетом мобильным. К слову, в регионе число объектов, где коды нужны, довольно велико. Конечно, клубная жизнь на селе кипит совсем не так, как, допустим, в Сыктывкаре, где со скоростью интернета все в порядке, но правила таковы, что на сельскую дискотеку или концерт самодеятельности без кода никого не пустят.