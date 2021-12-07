В Петербурге изучили "Компетенции будущего"

В Петербурге состоялся форум "Компетенции будущего", организованный Службой занятости населения Санкт-Петербурга при поддержке городского комитета по труду и занятости населения. За три дня, с 1 по 3 декабря, состоялось несколько десятков онлайн-встреч и тренингов, нацеленных на профессиональное самоопределение петербургских старшеклассников.

- Задача современной профориентации - помочь ребятам справиться с тревогой, связанной с выбором будущего, помочь определить свой профессиональный путь. Сейчас основной тренд в профориентации - осознанность, понимание "кто я такой в этом мире и чем я хочу заниматься", и говорить об этом надо при помощи новых методов и технологий, на языке, понятном молодым, - считает Ольга Чернаус, начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

Как отмечают специалисты, ситуация в современном мире, в том числе на рынке труда, меняется стремительно. А педагоги и родители часто ориентируются на то, чего уже не существует, или на то, что перестанет существовать в ближайшем будущем. В то же время сегодня уже никто не ждет, что человек выберет свой профессиональный путь один раз и на всю жизнь. Поэтому, подчеркивает генеральный директор "Школьной лиги" Антон Алексеев, в рамках профориентации прежде всего "необходимо научить учиться не бояться делать свой собственный выбор".

Проблеме выбора специалисты уделяют самое пристальное внимание. "У современной молодежи нет страха смены работы, - говорит Варвара Чуйкова, исполнительный директор Фонда "Будущие лидеры", - и они действительно легко находят новое место". С другой стороны, отмечает директор Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дмитрий Тихонов, этот выбор сегодня слишком широк, поэтому молодежи необходимы специальные инструменты и ориентиры. Такие есть и в школах, и в каждом учебном заведении профессионального образования, и на общегородском уровне.

- В Петербурге создан отдельный городской портал по профориентации граждан, основная цель которого - создание условий, способствующих трудоустройству и максимальной адаптации к требованиям рынка учащихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования, - рассказывает главный специалист отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Мария Лабай. - На решение этой же задачи направлен проект Центра трудовых ресурсов "Твой первый шаг в карьере", который включен в городскую программу "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" и реализуется с 2015 года.

Среди возможных форм профориентации - вебинары, обучающие модули, конференции, хакатоны всех уровней. А использование систем искусственного интеллекта в карьерном управлении открывает новые возможности и для образовательных организаций, и для учащихся всех уровней, и для работодателей. Например, в рамках проекта "ФабЛаб" ребята не только занимаются по готовым проектам, но и могут прийти со своими разработками, часто имеющими в том числе коммерческую ценность.

Важная часть профориентации школьников и студентов - возможность "подержать в руках" выбранную сферу деятельности, попробовать получить практические навыки и даже просто увидеть своими глазами, чем именно придется заниматься. Однако далеко не на каждое производство можно привести экскурсию.

Поэтому на городском портале профориентации есть раздел "Профессиограммы" - с их помощью можно сначала определиться, что тебе ближе - природа или техника, искусство или общение с людьми. А потом выбрать профессию - каменщик или геолог, веб-дизайнер или библиотекарь и ознакомиться с ее презентацией, требованиями к индивидуальным особенностям специалиста, узнать, где можно получить соответствующее образование. Для некоторых профессий есть видеопрофессиограммы.

- Иногда даже простое увлечение может стать работой, - рассказывает руководитель центра образовательных технологий ЦОПП Санкт-Петербурга Иоланта Петросян, - например, склонность "зависать" в компьютере. Ежегодно рынок GameDev растет в России на 25-30 процентов, но после знакомства с профессией около 30 процентов ребят перестают думать в этом направлении. А ведь "я точно знаю, что этим заниматься не хочу" - это тоже результат профориентации.