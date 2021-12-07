В Петербурге пройдет форум и ярмарка вакансий "Труд и занятость"

В Петербурге обсудят взаимодействие государства и бизнеса в ликвидации кадрового дефицита. Форум и ярмарка вакансий "Труд и занятость", организованные городским комитетом по труду и занятости населения и Центром занятости населения Санкт-Петербурга, состоятся 9 и 10 декабря в режиме он- и оффлайн.

Деловая программа форума посвящена вопросам, которые сегодня волнуют практически всех работодателей Северной столицы. Эксперты все чаще говорят о том, что рынок труда сегодня - это рынок соискателей. В условиях закрытых границ Петербург лишился массовой и дешевой рабочей силы, приток которой из государств СНГ в допандемийные годы был постоянным. Спрос на кадры в строительстве, торговле, индустрии гостеприимства сегодня настолько велик, что работодатели вынуждены предлагать не только конкурентоспособную заработную плату, но и различные "плюшки" - бонусы: ДМС, оплата фитнес-абонементов, тренинги и курсы повышения квалификации.

- Вопрос, как удержать сотрудников стоит уже давно и остро. В сложившихся условиях предприятия должны оперативно решать задачи, как рассчитать нужное количество работников, на сколько повышать им зарплату, какие необходимы нововведения и сопутствующие им компетенции, чтобы повысилась производительность труда, - отмечает глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Есть отдельные сегменты, которые более-менее сформированы. Однако игрокам рынка труда сложно договариваться друг с другом, государству они доверяют больше, чем друг другу, поэтому Служба занятости должна принять новую форму, обрести функционал, включающий в себя и аналитическую работу, и практические инструменты.

В условиях, с одной стороны, дефицита персонала, а с другой - необходимости решать производственные задачи на стыке разных компетенций и растущей цифровизации, работодатели стремятся развивать кроссфункциональность своих сотрудников. Например, менеджеру по продажам приходится совмещать свою деятельность с работой аналитика, а HR-специалистам становится необходим опыт в ИТ-сфере. Впрочем, знание основ диджитал сегодня будет не лишним ни в какой области: противоэпидемические ограничения только подстегнули развитие компьютерных технологий. Такие инструменты используются и для управления персоналом, и для оптимизации производственных процессов. Поэтому отдельное внимание в деловой программе форума "Труд и занятость" уделили теме кросс-функциональности. В первый день состоится круглый стол "Кроссфункциональность - ключ к развитию отрасли и человека", во второй - "Кроссфункциональность - ключ к повышению производительности труда".

В Петербурге успешно реализуется проект профессионального обучения и дополнительного профессионального образования "Содействие занятости" в рамках национального проекта "Демография". Возможности, которые он дает и направления корректировки программ дополнительного обучения согласно потребностям работодателей специалисты обсудят на круглом столе "Непрерывное образование и реализация Национального проекта "Демография. Содействие занятости" в Санкт-Петербурге".

Важная часть программы форума "Труд и занятость" - ярмарка вакансий. Как уже было сказано, соискатели сегодня значительно более свободны в своем выборе, поэтому профессиональная помощь в данном случае нужна и работодателям, которые нуждаются в квалифицированном персонале. Специалисты службы занятости помогут наладить диалог между теми, кто ищет работу, и теми, кто готов ее предложить; расскажут, с чего начать диалог с работодателем, как описывать свои достижения и результаты, дадут советы по составлению резюме и написанию сопроводительного письма. Кроме того, запланированы виртуальные встречи с работодателями.

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Официальная страница форума и ярмарки вакансий "Труд и занятость"