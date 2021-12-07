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07.12.2021 18:40

В Петербурге внедрили новый способ оплаты коммунальных услуг

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 277(8628)
Длинные очереди для оплаты коммунальных услуг уходят в прошлое. С ноября текущего года петербуржцы могут вносить деньги за "коммуналку" с помощью QR-кода и банковского приложения. Единственное условие - квартплату должен начислять городской вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ВЦКП). Определить это просто - в почтовый ящик кладут квитанцию розового цвета.

Вообще, возможность оплачивать ЖКУ через мобильное приложение, интернет-банк или платежные агенты существует давно, однако за такие переводы взимается комиссия, то есть граждане несут дополнительные расходы. В Министерстве строительства и ЖКХ РФ подсчитали, что ежегодная сумма переплаты - около 25 миллиардов рублей, и предложили использовать систему быстрых платежей (СБП) - в этом случае комиссия взимается с получателя средств.

Фото: Булатов Алексей/ "Комсомольская правда"
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Для Петербурга, правда, эта новация не слишком актуальна. В Северной столице комиссию с граждан при оплате ЖКУ не берут с 2008 года, это позволяет экономическая модель ВЦКП. Центр оказывает платные услуги юридическим лицам - например, ведет расчеты и выставляет счета за квартплату для управляющих компаний, а часть прибыли тратит на погашение комиссии банкам. Однако новый сервис оказался очень востребованным, рассказал корреспонденту "РГ" заместитель генерального директора ВЦКП Александр Локтионов.

- Петербург внедрил СБП одним из первых в России, - уточнил он. - И сервис пользуется значительным спросом. Только за первый месяц его работы СБП для оплаты коммунальных счетов воспользовались более 16 тысяч петербуржцев, которые внесли в общей сложности более 70 миллионов рублей.

Функция оплаты с помощью СБП доступна на официальном сайте ВЦКП из личного кабинета или через сервис оплаты услуг без регистрации. Для этого на этапе оплаты необходимо выбрать соответствующую кнопку - сейчас она первая в списке вариантов онлайн-оплаты. Система сформирует временный QR-код, который необходимо отсканировать с помощью смартфона или планшета, и подтвердить оплату в банковском приложении. Сумма и период оплаты определятся автоматически, соответствующие строки в назначении платежа будут заполнены тоже автоматически, то есть без ошибок. Не нужно также вводить ни номера банковской карты, ни номера телефона, то есть и лишних операций проделывать не приходится, и цифровой след будет меньше. А если платить сразу из мобильного приложения банка-партнера, даже не придется сканировать QR-код.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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