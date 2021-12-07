В Петербурге задержали экс-главу Федерации вольной борьбы по делу об убийстве

В Санкт-Петербурге задержали бывшего руководителя Федерации вольной борьбы Северной столицы Владимира Кулибабу. Задержали его в рамках уголовного дела об убийстве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные информированные источники в правоохранительных органах. Кулибаба уже попадал в поле зрения полиции. Его подозревали в организации убийства директора одного их охранных предприятий. Но в 2012-м суд присяжных посчитал экс-главу Федерации вольной борьбы невиновным.

Официальных комментариев по поводу задержания Владимира Кулибабы правоохранительные органы пока не дают.