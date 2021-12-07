В Петербурге задержали экс-главу района по подозрению в мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Подробности не уточняются. Буквально накануне Иван Громов ушел в отставку с поста руководителя Калининского района. До этого он возглавлял администрацию Петроградского района. Его заявление об отставке по собственному желанию приняли.

Кстати, Калининский район Иван Громов возглавлял около одного месяца. Предположительно, его отставка связана с неудовлетворительной уборкой снега в Петербурге.