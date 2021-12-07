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07.12.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали экс-главу района по подозрению в мошенничестве

Текст: Светлана Цыганкова
Иван Громов. Фото: <a href="http://www.kalininnews.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Новости Калининского района</a> Иван Громов. Фото: <a href="http://www.kalininnews.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Новости Калининского района</a>
Иван Громов. Фото: Новости Калининского района

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество.

Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
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Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Подробности не уточняются. Буквально накануне Иван Громов ушел в отставку с поста руководителя Калининского района. До этого он возглавлял администрацию Петроградского района. Его заявление об отставке по собственному желанию приняли.

Кстати, Калининский район Иван Громов возглавлял около одного месяца. Предположительно, его отставка связана с неудовлетворительной уборкой снега в Петербурге.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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