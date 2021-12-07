В Петрозаводске открыли молодежный центр вакцинации

Молодежный центр вакцинации против коронавирусной инфекции появился на базе городской детской поликлиники N 1. Здесь можно получить разъяснения специалистов и сделать прививку. "Молодые люди тоже болеют коронавирусом, тяжело его переносят те, кто имеет сопутствующие заболевания, - говорит главный врач Надежда Дрейзис. - Но главная опасность заключается не в том, что заболеешь сам, а в том, что ты можешь заразить своих родных и близких, у которых ослаблен иммунитет".

Предварительная запись для вакцинации в молодежном центре не потребуется. Он будет работать по будням. Фото: Пресс-служба Минздрава Карелии