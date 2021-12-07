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07.12.2021 21:10
Рубрика: Общество

В Петрозаводске открыли молодежный центр вакцинации

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Карелия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Молодежный центр вакцинации против коронавирусной инфекции появился на базе городской детской поликлиники N 1. Здесь можно получить разъяснения специалистов и сделать прививку. "Молодые люди тоже болеют коронавирусом, тяжело его переносят те, кто имеет сопутствующие заболевания, - говорит главный врач Надежда Дрейзис. - Но главная опасность заключается не в том, что заболеешь сам, а в том, что ты можешь заразить своих родных и близких, у которых ослаблен иммунитет".
Предварительная запись для вакцинации в молодежном центре не потребуется. Он будет работать по будням. Фото: Пресс-служба Минздрава Карелии Предварительная запись для вакцинации в молодежном центре не потребуется. Он будет работать по будням. Фото: Пресс-служба Минздрава Карелии
Предварительная запись для вакцинации в молодежном центре не потребуется. Он будет работать по будням. Фото: Пресс-служба Минздрава Карелии

Кстати, на сегодняшний день в Карелии зарегистрированы 85 184 инфицированных ковидом, в том числе 10,3 тысячи детей. За прошедшие сутки выявлены 253 инфицированных, из них непривитых - почти 97 процентов. Так что мотивировать к прививкам молодых людей от 18 до 29 лет медики считают важным делом. Сделать первый компонент в молодежный центр пришел 20-летний студент Петрозаводского государственного университета Никита Жидков. "У меня есть маленькие племянники, с которыми постоянно общаюсь, - сказал молодой человек. - Поэтому не хочу подвергать их опасности, да и сам не хочу заразиться".

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В молодежном центре вакцинации добавили, что готовы работать и по предварительным заявкам. Мобильные бригады будут выезжать в учебные заведения, если появится коллективная заявка. И, кстати, не откажут в прививке и пациентам более старшего возраста. Бесплатную прививку здесь смогут поставить, например, и родители, которые привели на прием к врачу ребенка.

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