В Петрозаводске открыли молодежный центр вакцинации

Кстати, на сегодняшний день в Карелии зарегистрированы 85 184 инфицированных ковидом, в том числе 10,3 тысячи детей. За прошедшие сутки выявлены 253 инфицированных, из них непривитых - почти 97 процентов. Так что мотивировать к прививкам молодых людей от 18 до 29 лет медики считают важным делом. Сделать первый компонент в молодежный центр пришел 20-летний студент Петрозаводского государственного университета Никита Жидков. "У меня есть маленькие племянники, с которыми постоянно общаюсь, - сказал молодой человек. - Поэтому не хочу подвергать их опасности, да и сам не хочу заразиться".
В молодежном центре вакцинации добавили, что готовы работать и по предварительным заявкам. Мобильные бригады будут выезжать в учебные заведения, если появится коллективная заявка. И, кстати, не откажут в прививке и пациентам более старшего возраста. Бесплатную прививку здесь смогут поставить, например, и родители, которые привели на прием к врачу ребенка.