В Поморье предложили "пересчитать" коммерческие лесосеки

С 1 января 2022 года в регионах РФ начнут всероссийскую инвентаризацию лесных ресурсов - полномочия по проведению лесоустроительных работ снова передаются на федеральный уровень, соответственно, возрастут объем финансирования и темпы лесоустройства. По информации Рослесинфорга - практически в два раза: если сегодня в ежегодных планах инвентаризации 14-17 миллионов гектаров, то со следующего года их планируется увеличить до 28-30 миллионов, в Архангельской области - до четырех.

Отметим, что представители региональной власти и научная общественность Поморья неоднократно высказывались на страницах "Российской газеты" о необходимости передачи полномочий по лесоустройству на более высокий уровень. Ведь даже сейчас, в эпоху высоких технологий, никто не знает точно, сколько у России "зеленого золота".

- Сегодня мы имеем представление только о 30 процентах лесного массива и его состоянии. Нам нужно восстановить эти знания о лесе, - сказал на семинаре по вопросам лесовосстановления, прошедшем недавно в Архангельской области, зампред Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

К примеру, в Архангельской области лесопромышленный комплекс - фундамент для всей экономики, главный источник прибыли региональной казны. Но достоверность информации о нем - чуть более 20 процентов. Неслучайно в Поморье неоднократно заявляли о невозможности полноценной инвентаризации леса по старым правилам.

- Для того чтобы грамотно управлять ресурсом, нужно точно понимать объем этого ресурса. Сегодня, когда мы до конца не понимаем общий объем лесосеки в Архангельской области, относимся к вопросу обращения с лесом с большой поправкой, - отметил губернатор Александр Цыбульский.

По его словам, благодаря передаче полномочий по лесоустройству в Архангельской области наконец-то можно будет выяснить объем лесосеки. Причем с большой долей вероятности он окажется гораздо значительнее зафиксированного в устаревших документах.

Это, кстати, доказала инвентаризация лесов на юге региона, которую все-таки удалось провести. Так, в Устьянском районе "зеленого золота" оказалось в два раза больше, чем считалось ранее. Соответственно, выросла и расчетная лесосека.

- Правда, увеличилась она за счет лиственных пород, а не хвойных. То есть порядка 600 тысяч кубометров в год мы сможем осваивать дополнительно. А понимая, какая есть база, сможем строить свои планы, - отметил устьянский предприниматель Владимир Буторин.

Но это исключение: в Лешуконском, Верхнетоемском районах, как и на большинстве других северных территорий Поморья, лесоустройство не проводилось с 90-х годов.

Ведь даже сейчас, в эпоху высоких технологий, никто не знает точно, сколько у России "зеленого золота"

- Мы сегодня "залезаем" в соседние регионы. А может, необходимый лес есть и у нас у самих? - спрашивали представители бизнеса на лесном совете, прошедшем в правительстве Поморья. - Мы сегодня не реализуем инвестпроекты на сотни миллиардов рублей из-за того, что нет ресурсов. Но на самом деле они есть: практика проведения лесоустройства показывает, что по объемным показателям прирост идет не на десятки процентов, а в разы!

Бизнес Архангельской области беспокоит то, что с 2022 года в первую очередь предполагается "пересчитывать" девственные леса на особо охраняемых природных территориях. Конечно же, для сбережения нетронутого богатства региона и развития науки это очень важно, но интересы экономики могут отойти на второй план.

Так, сегодня, по словам главы Поморья, "отдавая в аренду леса, мы до конца не понимаем, какой объем этих лесов отдаем". А ведь именно от этого показателя "просчитываются экономические модели, которые тянут за собой налоговые отчисления, объемы отгрузки экспорта".

Допустим, регион передает в аренду участок, на котором по документам шесть миллионов кубометров леса. Но на самом деле здесь уже не менее десяти миллионов "кубов" - за 30 лет наверняка выросли новые деревья, о которых никто до сих пор точно не знает.

Поэтому власти Архангельской области считают, что в процессе лесоустройства в первую очередь важно получить информацию именно о тех гектарах, которые уже переданы в аренду и находятся в коммерческом обороте.

Кстати, бизнес региона понимает: лесоустройство можно ускорить, если на софинансирование работ направлять собственные средства.

Так, за последние годы на территории Архангельской области арендаторы провели инвентаризацию более двух миллионов гектаров леса. Только вот большая часть этих материалов, как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и ЛПК, федеральными органами власти по разным причинам не введена в действие - пользоваться ими нельзя, из-за чего арендаторы вынуждены обращаться в суды. Власти Архангельской области предлагают провести лесоустроительную амнистию: то есть на федеральном уровне принять решение об упрощенном порядке введения в действие актуальных документов по лесоустройству.

Тем временем сегодня, по словам гендиректора одного из лесных холдингов Поморья Алексея Кудрявцева, на территориях региона невозможно оценить даже возможности рубок ухода в молодых лесах:

- Несоответствие расчетной лесосеки фактическому состоянию лесов не позволяет обеспечить равномерность их освоения. Из-за отсутствия достоверной картины сложно оценить целесообразность освоения участков и сформировать стратегию развития на десятилетие вперед.

Кстати

По информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, в связи с давностью лесоустройства бюджеты разных уровней теряют ежегодно до 80 миллионов рублей: разновременные материалы о лесоустройстве негативно отражаются на качестве информации о лесах. Но проведение плановых лесоустроительных работ поможет актуализировать базы данных, в том числе картографические, что в дальнейшем позволит вести обновленный государственный лесной реестр.

Тем временем с 2022 по 2025 год в Архангельской области планируется проведение лесоустройства на территориях Лешуконского, Приморского, Пинежского, Онежского, Виноградовского, Верхнетоемского и Шенкурского районов.