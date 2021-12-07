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07.12.2021 23:28
Рубрика: Общество

В Пскове всех школьников отправили на дистанционку из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Псков)

В Пскове с 8 декабря все школы переходят на дистанционный формат работы. В удаленном формате дети будут заниматься до 10 декабря включительно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Причины две - ОРВИ и коронавирус. Из-за сезонной простуды закрыто на карантин 162 класса, COVID-19 отправил на дистанционку 40 классов. В общей сложности в условиях карантина сейчас работает каждый пятый класс в областном центре. Изучив ситуацию, санитарные врачи предложили ввести дистанционку до следующего понедельника, 13 декабря.

Такой формат вводится для всех школьников, но учитывая, что многим родителям не с кем оставить детей младшего школьного возраста, для них вводятся дежурные группы.

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