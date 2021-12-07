В Вологде стали отстранять от работы непривитых чиновников

В правительстве Вологодской области отстранили от работы восемь непривитых госслужащих. Все они и другие их коллеги по распоряжению главного санитарного врача региона должны были получить первый компонент вакцины против ковида до 25 ноября.

Те, кто это сделал, работают в штатном режиме. А непривитые уволены? "Никого не увольняют, - пояснил заместитель губернатора региона Виталий Тушинов, - ни за отказ от вакцинации, ни за то, что у человека нет медотвода. Термин "увольнение" в данном случае не применяется в принципе. Речь идет о временном отстранении от работы. 76-я статья Трудового кодекса это четко регламентирует. После прохождения полного курса вакцинации чиновники смогут вернуться к работе". По словам вице-губернатора, 25 декабря в правительстве заслушают вопрос о выполнении плана по прививкам от коронавируса среди госслужащих.

Обязанности отстраненных распределили между их коллегами. Кстати, непривитые, оказавшиеся "в вынужденном отпуске", будут пребывать в нем без сохранения зарплаты. Власти региона уверены, что прививку они в конце концов сделают.

Сколько времени им дано на размышление, официально никто не говорит. Видимо, пока деньги не кончатся. А отстранение - это еще один аргумент в пользу прививки. Как пояснили в областном правительстве, обязательная вакцинация от COVID-19, объявленная в регионе, касается как работников сфер деятельности, связанных с непосредственным общением с людьми, так и чиновников всех уровней.

Кстати, на последнем заседании правительства Вологодской области одобрили проект федерального закона об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Чиновники считают, что предлагаемые решения - экстренная мера.

По данным властей, более половины взрослого населения в регионе привиты от коронавируса. Коллективный иммунитет составляет примерно 50 процентов. Но этого недостаточно для снижения скорости распространения инфекции.

Сейчас на Вологодчине наблюдается прямое соотношение между темпами вакцинации и уровнем заболеваемости. Чем больше жителей прививаются от коронавирусной инфекции, тем меньше становится заболевших. А также снижается количество пациентов моногоспиталей, уменьшается доля тяжелобольных среди госпитализированных.

И в регионе придумывают разные способы мотивации граждан для вакцинации. Например, жителей старше 60 лет доставляют бесплатно в медучреждения и обратно. Помощь оказывают мобильные бригады при комплексных центрах социального обслуживания. Такие организации есть в каждом муниципалитете, а также в Вологде и Череповце. Такая поддержка особенно актуальна для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах. На сегодня ею уже воспользовались более 1,6 тысячи человек.

Как сообщил начальник департамента соцзащиты населения Александр Ершов, машины мобильных бригад оборудованы с учетом требований для перевозки малоподвижных граждан, а при транспортировке строго соблюдаются необходимые меры профилактики. "Все это организовано в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Сначала мы планировали подвозить граждан старшего поколения только на диспансеризацию. Но в связи с пандемией возможности мобильных бригад расширили", - отметил Александр Ершов.

А еще правительство региона сформировало пакет мер, направленных на повышение уровня вакцинации среди жителей. Мероприятия разбиты по возрастным категориям. Молодежь, например, имеет возможность вместе с прививкой получить билет на новогодний концерт известной певицы Мари Краймбрери. Всего раздадут около двух тысяч билетов.

Сейчас в регионе наметилась положительная динамика по заболевшим и тяжелым пациентам. Но успокаиваться еще очень рано.

Как у них

У всех работающих ньюйоркцев путь теперь один - прививаться. Еженедельные тесты больше не считаются альтернативой. Фото: AP

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обязал всех работающих в офисах людей привиться от коронавируса. Ранее это правило распространялось только на сотрудников госсектора, но теперь коснется и частного - а это около 184 тысяч предприятий. Все непривитые работники должны будут получить хотя бы одну дозу вакцины уже к 27 декабря. При этом их лишат возможности как раньше делать каждую неделю тест на коронавирус, который служил альтернативой вакцинации. Как пояснил градоначальник, Нью-Йорк стал первым в США городом, где подобные меры ввели в отношении частного сектора.

"Вакцины работают, и распоряжения об обязательной вакцинации работают, особенно в сочетании с усилиями по укреплению доверия к вакцинам, созданию стимулов и улучшению доступа, как мы это делаем в Нью-Йорке. Мы наблюдали это на примере наших медицинских работников, школьного персонала и государственных служащих. Теперь пришло время частному сектору последовать их примеру", - цитирует канал CBS New York нью-йоркского комиссара здравоохранения доктора Дэйва Чокши.

Между тем в Греции вакцинироваться обязали граждан старшей возрастной группы. С 16 января всех людей категории 60+, не успевших получить хотя бы первую дозу вакцины, будут штрафовать на 100 евро каждый месяц. Деньги пойдут на финансирование греческих больниц. В ноябре на фоне высокого числа заболевших коронавирусом в стране местные власти были вынуждены ввести ограничения для невакцинированных жителей. Например, им запрещено даже с отрицательным тестом на COVID-19 посещать рестораны, музеи, кинотеатры, спортивные залы и некоторые другие заведения.

Тем временем в Италии невакцинированные граждане тоже больше не смогут сидеть в помещении ресторанов или посещать спортивные мероприятия, концерты, театры и многие другие места. Делать это разрешается теперь по так называемому усиленному зеленому пропуску (грин-пасс), который выдают только привитым или переболевшим коронавирусом людям. Обычный грин-пасс, который ввели в стране ранее, можно получить еще и по отрицательному результату теста на COVID-19. По нему в Италии по-прежнему можно проехать на общественном транспорте, заселиться в отель или попасть на работу.

Власти Франции в преддверии рождественских каникул намерены закрыть ночные клубы и ужесточить меры социального дистанцирования, чтобы не дать новому штамму коронавируса "омикрон" лишить местных жителей праздника. По словам премьера Пятой республики Жана Кастекса, нужды в более жестких мерах нет, так как в стране вакцинированы около 52 миллионов человек - это примерно 90 процентов от числа всех, кому прививка не противопоказана.

Подготовила Диана Ковалева