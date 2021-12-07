Вологодские полицейские спасли мальчика, лизнувшего на морозе металл

Курьезный и одновременно неприятный случай произошел возле деревни Погорелово Тотемского района. Мальчик лизнул языком дорожный знак на морозе и не мог самостоятельно освободиться. Его спасли полицейские.

Сотрудники отдела ГИБДД по Тотемскому району Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали трассу Чекшино - Котлас, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. Их внимание привлек мальчик у дорожного знака. Остановились. И сразу поняли, в чем дело.

Ребенок решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу, а на улице - минус 27 градусов. Его руки, лицо и одежда были в замерзшей крови.

Денис Панов отправился за помощью в местный медпункт, а Михаил Шихов вместе с ребенком дыханием начали отогреть металлическую трубу. Удалось освободить мальчишку. Несовершеннолетнему оказали помощь и наложили швы на место надрыва языка.

Отец мальчика поблагодарил инспекторов ГИБДД за спасение сына, здоровью которого ничего не угрожает.