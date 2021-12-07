Астраханские рыбаки не смогли выбрать квоты на вылов до окончания путины

Астраханские рыбодобывающие предприятия не успеют использовать выделенные им в 2021 году квоты на вылов к окончанию осенней путины, к 10 декабря. По данным регионального минсельхоза, это связано с уменьшением рыбных запасов, вызванным обмелением Волги и Каспия, и активизацией браконьеров.

- Идет глобальное потепление, температура воздуха растет, количество осадков снижается, Каспий отступает: в раскатной части моря, где идет основной промысел, - жесткая нехватка воды, - заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев.

По данным министерства, к середине ноября, вылов составил всего 32 тысячи тонн рыбы. Притом что, как ранее писала "РГ", прогноз общедопустимого улова на 2021 год был определен в 68,6 тысячи тонн.

- К сожалению, в этом году будет негативный результат. Скорее всего, хуже прошлогоднего, - сообщил Руслан Пашаев.

В связи со снижением вылова растет цена на рыбную продукцию. В частности, стоимость щучьей икры сейчас достигает 2,5 - 2,7 тысячи рублей за килограмм, хотя еще в 2019 году ее можно было купить за 1 - 1,5 тысячи.

- Бесконтрольно идет вылов незаконными снастями рыбы в зимовальных ямах поздней осенью и ранней весной, когда щука с икрой. Сейчас закончится путина, а свежая рыба с прилавков никуда не денется. Откуда она там берется? Ведь это фактически открытая продажа браконьерской рыбы. Эти вопросы мы задаем правоохранительным органам постоянно, - говорит Руслан Пашаев.

Катастрофически уменьшается количество воблы. По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), запасы этой некогда многочисленной рыбы, которая на территории России ловится только в Астраханской области, составляют 23 тысячи тонн.

- Ситуация тревожная. Если показатель по запасам будет ниже 20 тысяч тонн, то необходим мораторий на вылов, - отметил Пашаев. - Пока никаких запретов не будет, я противник этого, так как вместо честных рыбаков воблу начнут вылавливать браконьеры. Наше предложение другое, заняться искусственным воспроизводством воблы.

Примечательно, что такая работа еще никогда не проводилась, более того, в 50-х годах прошлого века ученые пришли к выводу, что в искусственных условиях выращивать воблу нецелесообразно. Однако с тех пор, по мнению минсельхоза, наука шагнула вперед. В частности, свои плоды дало воспроизводство леща и сазана, и сегодня эти виды преобладают в улове. Повторение эксперимента с воблой, возможно, окажется не менее результативным.

- Мы настоятельно просили ученых подойти к решению проблемы комплексно: выделить для этой работы средства и специалистов. Весной начнем отрабатывать технологию, рыбаки готовы участвовать в проекте, - сообщил Руслан Пашаев.

По его словам, у Астраханской области большой опыт работы с аквакультурой, регион входит в пятерку лучших в стране. Всего в области 120 предприятий, которые занимаются искусственным воспроизводством рыбы.

- У нас есть научный институт, который отрабатывает технологии, крепкие традиции, квалифицированные кадры, необходимое количество племенных хозяйств, которые могут предоставить посадочный материал, то есть все, чтобы оставаться лидерами в сфере аквакультуры.

Мнения

Андрей Маркин, президент союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба":

- Главная причина уменьшения количества рыбы - низкий паводок. График и объем весеннего половодья на Волге уже несколько лет не способствует воспроизводству рыбы, в частности, воблы. Воду с верхних волжских водохранилищ дают в низовья то рано, то поздно, сокращают в экономических целях периоды и объемы сбросов, в результате рыбная молодь не успевает созреть и погибает.

Виктор Данилов, гендиректор рыбодобывающих компаний "Старая Волга" и "Астра-фиш хауз", председатель сельскохозяйственного потребительского рыбного кооператива "Бештуг":

- Сокращение количества рыбы - воблы, судака идет каждый год. Нужен комплекс мер для сохранения рыбных пород. При этом необходимо учитывать специфику региона. В первую очередь, надо с браконьерством бороться. Также нужен тотальный контроль за соблюдением нормы вылова, за приемками со стороны пограничников. И так как уровень воды понижается, дноуглубительными работами тоже нужно заниматься.