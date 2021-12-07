Бюджет Адыгеи принят во втором чтении

Депутаты республиканского парламента во втором чтении приняли закон "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Заседание Госсовета - Хасэ РА прошло с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Провел сессию председатель республиканского парламента Владимир Нарожный.

Основные параметры главного финансового документа республики назвал заместитель председателя Госсовета - Хасэ РА Мухамед Ашев. Так, во втором чтении были внесены корректировки вследствие увеличения безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 2,75 миллиарда рублей.

С учетом поправок основные характеристики республиканского бюджета составят: доходная часть - 31 миллиард 625,5 миллиона рублей; расходная часть - 32 миллиарда 551,2 миллиона; дефицит - 925,7 миллиона рублей.

Как дополнил министр финансов РА Виктор Орлов, бюджет Адыгеи в 2022 году сохранит социальную направленность: более 65 процентов расходной части направляется на финансирование социальной сферы.

Всего в ходе заседания парламентарии приняли 10 республиканских законов, поддержали законодательные инициативы субъектов РФ, дали ряд положительных отзывов на проекты федеральных законов. В том числе депутаты поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ "О санитарном благополучии населения". В частности, поправки регламентируют порядок предоставления гражданам услуг в случае распространения коронавирусной инфекции. Предварительно законопроект рассмотрен и поддержан всеми комитетами Госсовета - Хасэ РА.

Кроме того, на расширенном заседании профильного парламентского Комитета обсуждались поступившие обращения граждан по данной тематике. Были заслушаны мнения Уполномоченного по правам человека в Адыгее, председателя Общественной палаты РА, бизнес-омбудсмена, медицинских работников, а также позиция органов прокуратуры. Обобщенная информация по обращениям будет передана депутатам Госдумы РФ от Адыгеи.