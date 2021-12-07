Бывший главный архитектор Ростова осужден на три года условно

В Ростове-на-Дону судом Ворошиловского района вынесен приговор по делу бывшего главного архитектора города Романа Илюгина. За превышение должностных полномочий экс-чиновник осужден на три года лишения свободы условно.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, подсудимый обвинялся по статьям "Халатность" и "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в 2014-2015 годах Роман Илюгин незаконно выдал разрешения на строительство двух жилых домов. Один из них эксплуатировался, как здание общественного назначения, а к строительству второго - привлекались средства дольщиков. Деньги позже были похищены, а решениями суда указанные строения признаны не соответствующим нормам строительства.

В ходе судебного процесса обвиняемый был признан виновным по всем пунктам, однако от наказания по статье "Халатность" (штрафа в размере 100 тысяч рублей) чиновник был освобожден в связи с истечением сроков давности.