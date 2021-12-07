Бывший главный архитектор Ростова осужден на три года условно

Новости

Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
РФ и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционных корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии 13:30
Путин проведет переговоры с премьером Греции в Сочи 13:18
Житель Майкопа осужден на семь лет за подготовку теракта 13:16
Москву очищают от снега 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов 13:09
В Подмосковье украли спортивных лошадей для сдачи на мясо 13:03
ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников 12:56
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно 12:43
Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах 12:41
Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае 12:40
Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР 12:32
В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах 12:31
Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94% 12:31
Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота" 12:24
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей 12:22
Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером 12:19
Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор 12:08
Скончался испытатель вертолетов Ми, Герой СССР Гурген Карапетян 11:56
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 14:14
Рубрика: Происшествия

Бывший главный архитектор Ростова осужден на три года условно

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону судом Ворошиловского района вынесен приговор по делу бывшего главного архитектора города Романа Илюгина. За превышение должностных полномочий экс-чиновник осужден на три года лишения свободы условно.

На Урале военного следователя отдали под суд за взятку в 2,3 млн рублей

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, подсудимый обвинялся по статьям "Халатность" и "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в 2014-2015 годах Роман Илюгин незаконно выдал разрешения на строительство двух жилых домов. Один из них эксплуатировался, как здание общественного назначения, а к строительству второго - привлекались средства дольщиков. Деньги позже были похищены, а решениями суда указанные строения признаны не соответствующим нормам строительства.

В ходе судебного процесса обвиняемый был признан виновным по всем пунктам, однако от наказания по статье "Халатность" (штрафа в размере 100 тысяч рублей) чиновник был освобожден в связи с истечением сроков давности.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков: Законопроект о QR-кодах прорабатывается на экспертном уровне
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны