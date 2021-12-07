Диетолог рассказала о полезных для суставов, зубов и костей продуктах

Организму необходимы продукты, содержащие фосфор. При дефиците этого минерала возможно возникновение проблем со здоровьем.

Как рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог Лера Лавски, 85 процентов фосфора находится в костях и зубах, он также содержится в клетках.

"Недостаток этого минерала чаще всего связывают со слабыми костями, болями в суставах и мышцах, зубным кариесом, звоном в ушах, тревожностью и проблемами с концентрацией внимания, а также с задержками роста и развития у детей", - отмечает эксперт.

В основном фосфор содержится в таких продуктах, как яйца, мясо, рыба, зерновые, бобовые, овощи, фрукты и ягоды, - подчеркивает Лера Лавски. Впрочем, переизбыток этого минерала тоже может негативно отразиться на самочувствии. При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.