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07.12.2021 12:00
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о полезных для суставов, зубов и костей продуктах

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организму необходимы продукты, содержащие фосфор. При дефиците этого минерала возможно возникновение проблем со здоровьем.

Фото: istock
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Как рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог Лера Лавски, 85 процентов фосфора находится в костях и зубах, он также содержится в клетках.

"Недостаток этого минерала чаще всего связывают со слабыми костями, болями в суставах и мышцах, зубным кариесом, звоном в ушах, тревожностью и проблемами с концентрацией внимания, а также с задержками роста и развития у детей", - отмечает эксперт.

В основном фосфор содержится в таких продуктах, как яйца, мясо, рыба, зерновые, бобовые, овощи, фрукты и ягоды, - подчеркивает Лера Лавски. Впрочем, переизбыток этого минерала тоже может негативно отразиться на самочувствии. При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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