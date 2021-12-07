Глава Адыгеи поздравил победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена"

В Доме Правительства республики сегодня чествовали победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" и их наставников.

Открывая мероприятие, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что школьники и студенты республики достойно выступили на различных этапах этих состязаний, научились командной работе, а также умению анализировать и решать сложные задачи.

"Вы - в числе победителей самого масштабного конкурса России для детей и подростков. Как сказал президент страны, "Большая перемена" - не просто конкурс, а настоящее пространство для развития". Это - крупная образовательная платформа, которая дает возможность всем ребятам нашей страны проявить себя, попробовать свои силы в востребованных сегодня областях, определиться со своей будущей профессией", - подчеркнул Мурат Кумпилов, обращаясь к участникам конкурса.

Победителями "Большой перемены" из Адыгеи стали учащиеся майкопских школ:

- Алиса Зорина (СШ № 10, приз "Путешествие мечты"), наставник - учитель истории СШ № 17 Ирина Петрушина;

- Дарья Беляева (Лицей № 34, премия 200 тысяч рублей), наставник - учитель физики СШ № 28 Дарья Скрылева;

- Никита Чечулин (СШ № 3, премия 1 миллион рублей), наставник - методист Регионального модельного центра Евгения Климченко.

В этом году впервые со школьниками в конкурсе приняли участие и студенты средних профессиональных образовательных учреждений.

Победу в номинациях одержали студентки Адыгейского педколледжа им. Х. Андрухаева - Мария Бондаренко и Анастасия Метелева. Они получили премии по 1 миллиону рублей. Студентка Политехнического колледжа МГТУ Снежана Селиванова также одержала победу и награждена премией 200 тысяч рублей. Наставники победителей - преподаватель информатики педколледжа Елена Новикова и преподаватель дошкольной педагогики педколледжа Раиса Рубилкина.

Все наставники победителей отмечены премиями в размере 100 и 150 тысяч рублей.

"Хочу отдельно поздравить наставников и поблагодарить за большой и важный труд. Спасибо за профессионализм, за то, что помогаете ребятам поверить в себя, найти свой путь в жизни", - сказал Мурат Кумпилов.

Учащиеся и преподаватели поблагодарили главу республики за оказанное внимание и рассказали о наиболее запомнившихся этапах конкурса, которые проходили в МДЦ "Артек", ВДЦ "Смена", а также в Нижнем Новгороде.

Присутствовавшие на церемонии награждения вице-премьер РА Анзаур Керашев и первый заместитель министра образования и науки РА Евгений Лебедев в свою очередь поздравили победителей и пожелали им новых достижений.

Напомним, что Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится в различных направлениях: журналистика, спорт, экология, творчество, волонтерство, предпринимательство, туризм, история и многое другое. В этом году в конкурсе приняли участие около 2,5 миллиона учащихся из разных регионов страны.

В рамках конкурсных мероприятий для детей и подростков организуются встречи с известными учеными, журналистами, артистами, художниками, спортсменами, представителями общественных движений. Среди призов конкурса - крупные денежные премии (по 200 тысяч и по 1 миллиону рублей), путешествие на поезде от Москвы до Владивостока, а также дополнительные баллы к портфолио при поступлении в российские вузы.