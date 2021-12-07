Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота"

Глава РК Сергей Аксенов подтвердил смерть руководителя крымского филиала "Аэрофлота", не сообщив прессе подробности инцидента.

- Деталей не знаю, - сказал Аксенов на брифинге. - Здесь не готов сказать - следствие надо просить комментировать. Не проинформирую вас.

Известно, что трагедия произошла в офисе авиакомпании в Симферополе. По факту произошедшего руководителя подразделения правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователей прежде всего интересуют обстоятельства и события, которые могли бы привести к смерти.

В то же время в пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев "в интересах следствия и по этическим соображениям". Трагедию назвали большой и неожиданной потерей.