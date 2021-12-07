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07.12.2021 08:15

Как коронавирус COVID-19 изменил общепит на юге России

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 277(8628)
Среди главных трендов ростовского общепита в 2021 году - доставка и продажа еды навынос, мультиканальная торговля, здоровое питание, крафтовые блюда с напитками, меню по QR-коду, покупка франшиз.

- Рейтинг, безусловно, возглавляет продажа еды навынос и доставка. Она реализуется как через интернет-агрегаторы, так и через собственные интернет-приложения предприятий общепита, - сообщила заместитель по экономике главы администрации Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Вместе с расширением возможностей взаимодействия с аудиторией изменились и способы предоставления услуг, то есть возникла мультиканальность, или комбинация онлайн- и офлайн-продаж. Рестораны вовсю используют эту технику для увеличения продаж, предлагая клиентам не только посетить заведение, но и заказать еду на дом или оформить заказ и забрать его самим.

- Третий тренд - сasual-сегмент и полезное питание. В Ростове-на-Дону все больше открывается заведений типа fast-casual, это набирающий популярность формат для тех, кто любит здоровую пищу, - добавила Светлана Камбулова.

Всеобщая цифровизация привела к расширению сферы применения QR-кодов. В частности, все больше ресторанов уходят от использования бумажных меню. То же самое наблюдается в гостиницах и отелях. Меню по QR-коду удобно тем, что не нужно дополнительное оборудование. Отсканировав меню своим смартфоном, гость сразу может сделать заказ и оплатить его. Помимо этого, сервисы для получения чаевых онлайн по QR-коду имеют сети ресторанов "Пить кофе" и "Рис", пиццерия Luka Pizza.

- Пятый тренд ростовского общепита в 2021 году - франшизы. Начинающие предприниматели не хотят рисковать, поэтому бизнес по успешной и стабильной модели выглядит гораздо заманчивее, чем старт с нуля, что подтверждается статистикой открытых заведений общепита, - считает эксперт.

Завершают рейтинг городских трендов в общепите крафтовые напитки и блюда. В частности, появилось большое количество новых пивоварен и кондитерских, специализирующихся на оригинальном печенье и пирожных.

Комментарии

Дмитрий Машин, эксперт в области развития предприятий общественного питания, управляющий сетью ресторанов McDonalds:

- Доставка - это тот канал продаж, который будет расширяться в ближайшей перспективе. Также стоит обратить внимание на игроков рынка, на которых раньше не особо делали ставку: торговые сети "Перекресток", "Карусель", X5 и "Вкусвилл". Они предложили собственную кулинарию, спрос на которую только возрастает. И нововведение, которое мне сильно импонирует, - это внедрение компанией "Яндекс" роботов, которые доставляют еду. Пока они работают только в центре Москвы, но дальше круг будет расширяться. Сейчас для индустрии самый главный вызов - резкая нехватка линейного персонала и борьба за него.

Наталья Венерова, гендиректор центра развития бизнеса и карьеры "Перспектива":

- Явный тренд общепита - роботизация. Роботы-пылесосы и посудомойки давно не игрушки, а полноценные помощники. Роботы-бармены, хостес и официанты в России пока диковинка. А вот автоматизация продажи фастфуда - это уже абсолютная реальность, которую стараются внедрить и более мелкие сети (по примеру McDonald.s и Burger King).

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