Как УК на юге России борются за управление выгодными многоэтажками

Новости

Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог 11:16
В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести 11:13
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов 11:09
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США 11:03
В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту 11:02
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК 10:57
В России снизилась стоимость авиабилетов 10:46
На Бережковской набережной такси скатилось в реку 10:42
ФСБ задержала в Ярославле 16-летнего анархиста-подрывника 10:25
Британский солдат стал заикой после задания по сдерживанию России 09:53
Новый корабль ВМС Ирана затонул до спуска на воду 09:50
На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших 09:49
Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада 09:38
Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США 09:33
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2" 09:21
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 09:21
В Дании зафиксирован резкий скачок заражений штаммом "омикрон" 09:18
Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья 09:16
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в Новый год 08:43
Аномальные холода ушли из Петербурга 08:11
В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показал рекордную результативность в карьере 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 11:02

Как УК на юге России борются за управление выгодными многоэтажками

Текст: Лариса Ионова, Наталья Коротченко, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 277(8628)
На юге страны выросло число скандалов, связанных с подменой управляющих организаций без ведома жильцов. Только в Волгоградской области возбуждено свыше 40 уголовных дел за подделку документов. С этим борются и сами собственники, и правоохранительные органы. Но нужны, по всей видимости, и законодательные решения.

Конкуренция среди управляющих компаний очень высока. Они готовы биться за каждый дом, приносящий прибыль. Одни пытаются работать со старшими домов: предлагают заманчивые тарифы, обещают идеальное обслуживание, возят посмотреть на образцово-показательные объекты, склоняя заключить договор. Другие действуют, выходя за рамки закона.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
ЖКХ и строительство перейдут на использование вторсырья

Жильцы домов в Авиагородке Ростова-на-Дону не подписывали договоры с новой управляющей компанией и не представляют, кто передал ей бумаги.

- Район Авиагородок считается благополучным, здесь стоят относительно крепкие дома, собственники следят за их состоянием и исправно оплачивают расходы на ЖКХ. После того как УК "Ростов-Дон" обанкротилась, мы остановили свой выбор на УК "Коммунальщик Дона", - рассказывает член совета дома Галина Миронова. - Но тут выяснилось, что наши дома давно перевели в другую компанию, не спрашивая жильцов. Мы никаких документов не подписывали и когда потребовали договор, оказалось, что все подписи в нем поддельные.

Собственники квартир написали жалобу в Госжилинспекцию, прокуратуру и другие инстанции, провели общее собрание, чтобы расторгнуть договор, который они не заключали. Пока суд да дело, никто даже не заметил какой-либо деятельности компании-самозванки. Разве что дворники подметали. Зато исправно присылали платежки, чтобы получить деньги за услуги.

Жители ЖК "Грин-парк" на Гидрострое в Краснодаре три года не могут сменить управляющую компанию, которая обслуживает дома без лицензии. Жилой комплекс ей передал застройщик. Жильцы хотели отказаться от компании и выбрать новую, но не смогли. Собственники опубликовали в соцсетях открытое письмо, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Фото: istock
Модернизация ЖКХ отстает от графика

"При покровительстве застройщика в 2018 году была осуществлена классическая схема рейдерского захвата введенных в эксплуатацию домов, переданных по поддельным подписям. ЖК "Грин-парк" был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Застройщик - строительная компания "Капитал инвест" должен был передать дома управляющей компании. Для этого привлекается временно обслуживающая организация для оказания услуг ЖКХ. После оформления права собственности жильцы могут голосовать, проводить собрания и выбирать УК самостоятельно. Назначенную застройщиком УК могут переизбрать. Как выяснили собственники квартир, ЖК остался под управлением компании путем махинаций: существуют протоколы якобы проведенного собрания, на котором управляющей компанией переизбрали "нужную".

Кстати, и тут управляющая компания не справлялась со своими обязанностями. Канализационные отходы сливались через пожарный шланг за территорию двора, крыша общедомовой парковки протекала, во время дождя паркинг заливало, а зимой с крыш не счищали снег.

Но можно ли использовать мошеннические схемы и совершить подделку без потворства чиновников?

Фото: iStock
Компании будут подсчитывать выбросы парниковых газов

Следственное управление по Астраханской области одно за другим возбудило уголовные дела в отношении замглавы областной службы жилнадзора о пособничестве захвату недобросовестными управляющими компаниями многоэтажек. По версии следствия, он подписывал документы о передаче многоквартирных домов от одних УК другим без необходимых проверок. Впоследствии оказалось, что подписи жильцов в бюллетенях фальшивые.

Расследование жилищных махинаций ведется с августа, по ходу вскрываются все новые эпизоды.

И вот новое уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по контролю за лицензированием деятельности по управлению МКД регионального жилнадзора. Не утруждаясь проверкой достоверности сведений, содержащихся в заявлении и бумагах, представленных управляющей компанией, чиновник подписал пакет документов, благодаря чему несколько многоэтажек на улице Боевой переданы этой УК.

В Волгоградской области, по данным прокуратуры, возбуждено 40 уголовных дел по статье 327 УК РФ (подделка документов). На коммунальном рынке Волгоградской области также нередки случаи, когда важные решения, например, о выборе управляющей компании, принимаются без участия собственников жилья. В правоохранительных органах о таких махинациях знают.

- В прокуратуру, региональную инспекцию государственного жилищного надзора, полицию поступают многочисленные обращения от граждан о смене управляющих организаций без ведома жильцов. Прокуратура не только инициирует уголовное преследование, но уже предъявила несколько десятков исков о признании недействительными протоколов общих собраний. Они находятся на судебном рассмотрении, - прокомментировала происходящее старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Комментарии

Татьяна Казимирова, экс-председатель ТСЖ "Петровская крепость" в Ростове-на-Дону:

- Понятно, что подделывать протоколы общего собрания жильцов незаконно. Не всегда это делается из корыстных побуждений. Не имею ввиду случаи захвата многоквартирных домов в управление. Чтобы решить многие важные вопросы для жильцов МКД, нужен кворум, две третьих голосов, причем речь идет не о количестве людей, а о принадлежащих им квадратных метрах.

Фото: Пресс-служба администрации Махачкалы
В Махачкале снесут сотни многоэтажек

Но зачастую собственники очень инертны, не ходят на общие собрания или их сложно найти (живут в других городах, районах, а квартиры сдают). А нужно решить какие-то срочные вопросы: ремонт, установка пожарной сигнализации. Если их не решить, это чревато штрафами ГЖИ, они сейчас немалые. И тут УК или ТСЖ попадают в капкан. Что делать? Кто-то в этой ситуации тратит массу нервов и сил, чтобы все-таки все сделать по закону, другие идут незаконным путем. На мой взгляд, нужно упростить процедуру общих собраний и снизить кворум при принятии решений.

Дмитрий Максаков, юрист:

- Если УК-рейдер получает откуда-либо реестр собственников жилья, она не брезгует подделкой подписей жильцов в свою пользу, имитируя заочное голосование. Это уже стандартный привычный сценарий. Собственники должны провести собрание и утвердить в правах именно ту управляющую компанию, с которой желают сотрудничать. Расторжение договора на обслуживание дома происходит в одностороннем порядке. Собственники должны набрать более 50 процентов голосов в пользу смены УК, за 30 дней нужно уведомить прежнюю УК о расторжении отношений и проконтролировать, чтобы накопленные средства были переведены на счета новой компании, чтобы была передана вся техническая документация на дом, а также ключи от подвалов и чердаков. Тут главное не опускать руки и не соглашаться на навязанные условия игры.

В регионах Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область Волгоград ЮФО Краснодарский край Краснодар ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V"
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине