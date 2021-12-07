На Кубани суд вернул покупательнице 938 тысяч за бракованных кошек

Интересное дело, связанное с кошками, рассмотрел Северский районный суд Краснодарского края. Спор разгорелся между продавцом котят породы каракет и покупательницей двух кошечек по кличке Мишель и Элизабет.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, в исковом заявлении шла речь об уменьшении покупной цены животных, признании части договора купли-продажи недействительной и компенсации морального вреда. Как сказано в документе, 8 июня 2016 года истица приобрела у ответчицы котенка (Элизабет) за полтора миллиона рублей. Деньги были выплачены, при этом продавец заверил, что питомец абсолютно здоров. Через два дня покупательница приобрела у той же женщины еще одну маленькую кошечку Мишель, за которую отдала 900 тысяч.

Истица планировала заниматься разведением каракетов, котята продавались с правом на племенное использование. Однако, как выяснилось позже, у Элизабет оказалась врожденная патология репродуктивных органов, и потомство она дать не могла. У Мишель же был племенной брак, и она также не могла участвовать в разведении.

В марте 2020 года истица направила продавцу претензии и потребовала уменьшить покупную стоимость кошек. Возвращать питомцев она не захотела, но посчитала, что цена их из-за брака должна быть гораздо ниже: у Элизабет - 200 тысяч рублей, а у Мишель - 150 тысяч. Таким образом она попросила суд взыскать с ответчицы 2 миллиона 50 тысяч за кошек, компенсацию морального вреда размере 50 тысяч и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд изучил результаты экспертиз и доказательства сторон и частично удовлетворил требования истицы: стоимость кошек была уменьшена на 833 333,33 рубля. Также ответчица должна заплатить компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей и штраф в 100 тысяч. Всего в пользу покупательницы взыскано 938 333,33 рубля. Решение в законную силу не вступило.