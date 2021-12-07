Почему россияне стали чаще покупать товары через интернет

Потребление товаров и услуг в российском сегменте интернет-торговли постоянно увеличивается. Как сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли, в "черную пятницу" россияне потратили на отечественных и зарубежных сайтах 85,7 миллиарда рублей, и это в два раза больше, чем в прошлом году.

У всех игроков рынка интернет-торговли в России разные данные, но они позволяют сделать сравнительный анализ.

К примеру, "Яндекс. Маркет" и GfK Rus выяснили, что каждый второй житель страны в возрасте 16 - 55 лет делает онлайн-покупки минимум два раза в год. При этом 80 процентов покупателей заказывают что-то в интернете минимум раз в месяц (в прошлом году этот показатель был 77 процентов), 26 процентов - минимум раз в неделю (в прошлом году было 23 процента).

"Главная причина покупать онлайн - возможность сравнивать цены и искать выгодные предложения. Это в своем списке причин назвали 55 процентов респондентов. Каждый второй опрошенный отметил возможность почитать отзывы, примерно так же часто респонденты указывали на сравнительно низкие цены и возможность делать покупки в любое время и в любом месте", - говорится в исследовании.

Доля покупок, сделанных с помощью мобильных устройств, продолжает расти, в этом году она превысила 60 процентов. Владельцы мобильных телефонов чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

Самые распространенные действия перед покупкой - чтение отзывов (этот пункт отметили 32 процента опрошенных), сравнение похожих товаров (28 процентов) и цен на них в разных магазинах (26 процентов). Самая привлекательная акция - бесплатная доставка (54 процента). На втором месте - скидки (42 процента). На третьем - зачисление кешбэка на банковскую карту (33 процента).

Если говорить о географии активности покупателей, то, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в число лидеров-регионов вошли Московская область - 10,7 процента, Санкт-Петербург - 7,3, Краснодарский край - 4,3, Свердловская область - 2,7 и Ростовская область - 2,4.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, причиной роста интернет-торговли в регионах стало повышение платежеспособности жителей.

- В то же время практически каждый регион проводит акселерацию бизнеса, в том числе субсидирует комиссии маркет плейсов. Кроме того, помощь получают и сами электронные площадки, например, с выделением земли для строительства складов. Я думаю, что наша ковидная реальность скорректирует и эту статистику, и к концу года мы сможем получить еще более интересные данные, - считает эксперт.

В качестве наглядного примера можно назвать построенный три года назад недалеко от Ростова-на-Дону логистический центр. На его пяти тысячах квадратных метров может храниться до миллиона единиц товара. В итоге в Ростовской области электронная коммерция в прошлом году выросла на 79 процентов по сравнению с 2019-м, а оборот маркетплейса "Яндекс. Маркет" вырос на 250 процентов. Тем не менее абсолютным лидером е-коммерции на юге страны остается Краснодарский край, на который приходится 44 процента, тогда как на Ростовскую область - 25 процентов.