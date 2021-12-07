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07.12.2021 12:19
Рубрика: Экономика

Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Росавиация попросила авиакомпании вместо "аэропорт Адлер" объявлять "Сочи". Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Георгий Бахарев.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Административно-территориальной единицы город Адлер не существует, - написал Бахарев. - Во избежание введения в заблуждение пассажиров и ошибочного объявления командирами воздушных судов информации о пункте прибытия просим информировать экипажи ваших авиакомпаний о необходимости объявления пункта прибытия г. Сочи как "Аэропорт города Сочи" или "Аэропорт города Сочи имени Виталия Ивановича Севастьянова".

Уточняется, что такое предложение озвучено из-за обращений пассажиров.

"Остановите самолет!", "Можно выйти!", "Я перепутала рейс!", "Какой еще Адлер! Я лечу в Сочи!" Я регулярно слышу на рейсах в Сочи после того, как пилот приветствует пассажиров и сообщает о прибытии в Адлер, - рассказала гид по Сочи Ирина Сущева. - У меня тоже много вопросов: почему Адлер? Не Молдовка, например? Взлетная полоса сочинского аэропорта проходит по окраине села Молдовка".

Согласно Уставу Сочи, город как объект административно-территориального устройства Краснодарского края состоит из четырех внутригородских районов: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский.

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