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07.12.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

Убийц краснодарского бизнесмена приговорили к 32 годам колонии

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Краснодарский краевой суд во вторник вынес приговор троим мужчинам, которые в конце июня 2020 года совершили заказное убийство бизнесмена в центре Краснодара. Один из осужденных выплатит штраф, двоих приговорили к длительным срокам в колонии строгого режима. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, все трое преступников - уроженцы Дагестана.

Самый длительный срок заключения получил главарь злоумышленников. Именно к нему в декабре 2019 года обратился неустановленный пока заказчик и предложил убить бизнесмена из Краснодара за крупную сумму денег. Мужчина согласился, а уже в начале весны 2020 года купил два пистолета, глушитель и 11 боевых патронов.

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Из Новороссийска в Крымский район главаря вез его знакомый, который тоже согласился принять участие в заказном убийстве. Он на время спрятал в своей машине оружие.

Третий соучастник предоставил первым двоим жилье, а после совершения преступления должен был вывезти исполнителя в Дагестан.

Бандиты некоторое время следили за бизнесменом, чтобы узнать его обычные маршруты и привычки. В результате они решили совершить убийство на автомобильной парковке - практически в самом центре Краснодара. Именно там бизнесмен оставлял свой BMW.

- Вечером 29 июня 2020 года возле дома № 106 по улице Леваневского подсудимые припарковали автомобиль Lada Granta рядом с автомобилем BMW 520i, принадлежавшим потерпевшему. В тот момент, когда бизнесмен сел в машину, один из преступников подошел к водительской двери и три раза прицельно выстрелил в область головы, грудной клетки и живота мужчины. От полученных ранений он скончался на месте, - говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.

Автомобиль подозреваемых в этот момент был с поддельными номерами, а сам стрелявший надел парик и маску. После убийства и оружие и номера подсудимые выбросили в реку Кубань. Через несколько дней стрелявшего в бизнесмена преступника его подельник вывез в Дагестан.

В итоге главаря преступной группы, который получил заказ и организовал убийство, суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник, непосредственно совершивший убийство, полностью признал вину, и его приговорили к 14 годам колонии. Третий подсудимый за укрывательство особо тяжкого преступления после года в СИЗО должен будет выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей.

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