Названа сумма ущерба от коррупционных преступлений в Ростовской области

В этом году в Ростовской области одно за другим возбудили крупные коррупционные дела, фигурантами которых стали чиновники самого высокого ранга. Размер установленного ущерба, нанесенного коррупционерами, составил 1,2 миллиарда рублей.

Какая сфера экономической деятельности чаще всего подвергается таким посягательствам? Удается ли возместить государству ущерб? И почему в одних странах взяточничество - традиция, а в других ее практически нет?

За 9 месяцев 2021 года правоохранители выявили в Ростовской области около 300 коррупционных преступлений. Как рассказал замначальника управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по региону полковник полиции Тарас Гайко, в 2021 году средняя сумма взятки составляла около 500 тысяч. Но чаще всего "вознаграждения" были значительно крупнее.

Бюджетные деньги всегда вызывали особый интерес недобросовестных чиновников. Правоохранители подчеркивают, что именно возможность воровать из казны привлекает таких деятелей на госслужбу и определяет их стремление занять должность и обзавестись знакомствами. Недаром Салтыков-Щедрин говорил: "Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?" Однако государств, где коррупции нет вовсе, наверное, не существует. Есть такая точка зрения, что мздоимство не столь уж порочная практика, может, даже полезная для дела. Чиновник будет всячески способствовать осуществлению проекта, за поддержку которого он получил "подкормку". Ведь не подмажешь, не поедешь. Стоит ли тогда с ней бороться, особенно если дело это безнадежное? К примеру, в некоторых странах умудрялись брать налоги со взяток, в Османской империи в правительстве Блистательной Порты для этого существовало специальное ведомство.

Как отмечают в полиции, ростовских мздоимцев особенно манят закупки для государственных и муниципальных нужд. Хотя, надо признать, сегодня нагреть на них руки гораздо сложнее, чем раньше.

- До 2005 года распил бюджетных денег осуществлялся довольно легко и строился на заключении дорогостоящих договоров с аффилированными организациями, которые благодарили заказчика крупными откатами, - рассказал Гайко. - С изменениями в федеральном законодательстве в 2005 и 2013 году все закупки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд стали проводиться на конкурсной основе, с обязательным размещением информации в интернете. Это сделало прозрачным расходование бюджетных средств. Контрактная система существенно снизила коррупционный риск, однако недобросовестные чиновники начали придумывать схемы обхода неудобных для них требований. Принцип остался прежним: работать с "дружественными" организациями, обеспечивать им выгодные контракты, но только теперь необходимо проводить их через множество препятствий.

Хитроумных схем достаточно много, и большая часть из них - это махинации при выполнении условий госконтрактов, например, на строительство и ремонт дорог, различных зданий и сооружений, оборот земель и землепользование, закупку имущества и техники для муниципальных нужд. Так, глава администрации одного из сельских поселений Ростовской области при благоустройстве сквера нанес бюджету ущерб на 4,7 миллиона. Следователи установили, что работа была выполнена не в полном объеме и с ненадлежащим качеством. Тем не менее чиновник оплатил строительной организации ее труды. Похожее преступление выявили в Константиновском районе, где директор одного из муниципальных управлений в результате преступной халатности допустил хищение бюджетных 5,5 миллиона рублей.

Еще одна сфера, подверженная коррупции, - социальная защита населения, в частности, деятельность учреждений медико-социальной экспертизы. Чтобы получить инвалидность, а значит, право на материальную компенсацию, граждане давали взятки. Руководитель одного из медучреждений региона неоднократно получал пухлую "благодарность в конверте" за справки о том, что группа инвалидности установлена, хотя в действительности экспертизы не было.

Факты его преступной деятельности документируются с 2017 года и по настоящее время. Сумма полученных взяток составила около 12 миллионов рублей. В этом году уголовное дело в отношении него направят в суд. В сентябре нынешнего года к ответственности привлекли главу администрации одного из сельских поселений Кагальницкого района. Она поставила на учет своего сына в качестве нуждающегося в получении субсидии на приобретение жилья. Причиненный ущерб бюджету составил 891 тысячу рублей.

Логика чиновника, решившегося на крупное коррупционное преступление, проста. Он надеется, что не попадется, а если даже такое случится и придется отсидеть, то похищенных денег хватит, чтобы обеспечить детей и внуков. Поэтому важно не только раскрыть экономическое преступление, но и вернуть государству украденное. Для правоохранителей принципиально важно установить имущество коррупционеров и их близких родственников, полученное преступным путем и подлежащее обращению в доход государства. Как уточник Тарас Гайко, чтобы возместить причиненный казне ущерб, за 9 месяцев 2021 года было изъято и арестовано имущества на 4,2 миллиарда рублей.

Мнение

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- Коррупцию победить можно, положительные примеры есть. В Сингапуре традиции взяточничества складывались веками, однако сейчас он считается свободным от коррупции. Боролись с этим явлением жестокими мерами. Если чиновника уличали, нищим в мгновение ока оказывался не только он, но и его родственники. Конфисковали имущество без разбирательства, каким путем оно было нажито. Тут сто раз подумаешь, прежде чем запустить руку в казну. При этом надо различать, что есть низовая коррупция, когда чиновник берет конверты с деньгами у граждан, и коррупция на высшем уровне.

Вот здесь госслужащий может получить существенную сумму или откат за помощь в заключении контракта на выгодный заказ или за лоббирование интересов на законодательном уровне. Это уже совсем другие деньги.

Самое главное - ничего "полезного для дела" в коррупции нет. Она возникает там, где решение принимает человек, которому абсолютно все равно, насколько эффективно будет в дальнейшем работать система.

Чиновник может закупить устаревшее оборудование за взятку, но попробуй предложить такую схему руководителю собственной компании! Он лучше приплатит, чтобы купить самое лучшее. А в случае низовой коррупции из-за продажных чиновников возникает недоверие граждан к государству в целом, что чревато неприятными последствиями.