В Баку открылся Астраханский деловой центр

Астраханский деловой центр торжественно открылся в Баку, он будет способствовать расширению торговли и установлению новых деловых контактов с Азербайджаном. В церемонии приняли участие представители правительства республики, руководство города Баку и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

- Азербайджанская Республика - наш ведущий партнер. Мы реализовали много совместных проектов. Астраханский деловой центр в Баку - очередной яркий пример нашего успешного взаимодействия. Он станет удобным местом для установления прямых контактов между российскими и азербайджанскими бизнесменами, - отметил Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, идея проекта, как площадки для продвижения товаров и услуг предприятий и организаций региона на азербайджанский рынок, возникла еще в 2017 году в ходе строительства Азербайджанского делового центра в Астрахани (Он открылся в 2018 году). Теперь оба центра будут работать в тесной кооперации друг с другом.

Объём инвестиций в проект Астраханского делового центра составил порядка 300 млн. рублей. Восьмиэтажное здание включает выставочный и конференц-залы, офисные помещения, отель, ресторан. На его базе будут проводиться презентации, переговоры с участием представителей органов исполнительной власти и деловых кругов России и Азербайджана.

На новой площадке также открыт Центр образования, науки и технологий Астраханского государственного университета, работа которого будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества с Азербайджаном. Кстати, в вузах Астраханской области обучается около 400 азербайджанских студентов.

Азербайджан - многолетний партнер Астраханской области. Между Баку и Астраханью действует прямое авиасообщение. Внешнеторговый оборот региона с республикой по итогам 9 месяцев 2021 года составил более 10 млн долларов США и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%.

В рамках визита в Азербайджан губернатор Игорь Бабушкин подписал с минэкономики республики программу мероприятий по развитию сотрудничества на 2022 год. Среди предложений - открытие фирменных магазинов Астраханской области в Баку, строительство тепличных комплексов и перерабатывающих азербайджанских производств на территории Астраханской области.