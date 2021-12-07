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07.12.2021 11:46
Рубрика: Власть

В Крыму начались учения морской пехоты и больших десантных кораблей

Текст: Юлия Крымова

Учения морских пехотинцев в Крыму начались с погрузки боевой техники на большие десантные корабли Черноморского флота "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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Погрузка прошла в Севастополе на полигоне морской пехоты в бухте Казачьей. В твиндеки кораблей загрузили около 20 единиц военной техники и личный состав подразделений морской пехоты.

Сообщается, что предварительно морпехи вывели технику из парка, построили в колонну и передислоцировали на полигон. Погрузку на корабли сопровождал спасательный буксир ЧФ.

На следующем этапе учений корабли высадят морской десант на полигоне "Опук".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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