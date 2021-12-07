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07.12.2021 16:04
Рубрика: Общество

В Крыму установлен новый температурный рекорд

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Крымский гидрометцентр зафиксировал сегодня в Симферополе температурный рекорд: воздух прогрелся до 21,4 градуса впервые за все время метеонаблюдений.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Уже с раннего утра термометры показывали в столице Крыма плюс 12, а днем при ясном небе и солнце стало не по-декабрьски тепло.

- Перекрыт абсолютный исторический максимум, зафиксированный в 2008 году - 19,4 градуса, - пояснила "РГ" начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

При этом самую низкую температуру воздуха - минус 16,8 градуса - крымские метеорологи фиксировали в этот день в 1941 году.

Впрочем, сегодняшний температурный максимум будет недолгим: уже завтра атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут локальные дожди, а 9 декабря в горах возможны и осадки со снегом. В среду столбики термометра поднимутся до отметки плюс 13, а в четверг - плюс девять.

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