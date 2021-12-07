В Крыму вырос спрос на услуги Деда Мороза

За год в Крыму спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вырос на 40 процентов. Стоимость услуг сказочных персонажей варьируется от 1000 до 6000 рублей в час. Сотрудники ивент-агентств надеются, что, благодаря смягчению антиковидных ограничений, в этом году зимние праздники пройдут более успешно.

Накануне Нового года крымчан поздравляют не только на корпоративах, но и в общественном транспорте. Фото: Мария Орлова

По данным "Авито Услуги", к середине ноября предложений от главных новогодних персонажей по Крыму было более полусотни. Больше всего объявлений зафиксировано в Севастополе и Симферополе, всего по одному - в Алуште, Керчи, Феодосии, Щелкино, Мирном и Черноморском. Но традиционно количество предложений начинает увеличиваться с первых чисел декабря.

- Цена за услуги аниматоров в Крыму начинается от 1000 рублей за час. Развлекательная программа длится от 15 минут до одного часа по выбору и желанию родителей. За это время Дед Мороз споет песню, проведет несколько конкурсов с небольшими вкусными призами, покажет фокусы, расскажет сказку и поздравит детей с Новым годом. Подарок родителям придется приобрести заранее и передать "волшебнику" перед началом поздравлений. Если же вы хотите пригласить Деда Мороза вместе со Снегурочкой, цена поднимется до 2000 рублей, - рассказывает руководитель отдела маркетинга "Авито Услуги" Иван Чулков.

Экспресс-поздравление (15-20 минут) Деда Мороза обойдется родителям от 1 000 до 3 000 рублей, программа на час - от 1 500 до 6 000 рублей, приглашение в школу или детский сад - 5 000-7 000 рублей. Дешевле выйдет видеопоздравление от Деда Мороза в Viber, WhatsApp, Telegram - 200-500 рублей.

Также Деда Мороза и Снегурочку можно пригласить в офис на новогодний корпоратив. По желанию начальства актеры могут неожиданно приехать во время рабочего дня или ближе к вечеру накануне праздника. В шуточной и интерактивной форме они не только поздравят всех сотрудников, но расскажут об итогах года компании, проведут викторину для взрослых, вручат каждому сотруднику подарки и сделают памятное фото. Стоимость таких услуг - 6000-10 000 тысяч рублей в час.

В прошлом году в 20-х числах декабря цена за один час от аниматоров поднялась до 4000 рублей, а в саму новогоднюю ночь - до 10 000 рублей. Поэтому выбирать Деда Мороза и Снегурочку лучше заранее, чтобы потом не искать на онлайн-платформах костюм и накладную бороду.

Действуют у "дедушек" и акции раннего бронирования: если заказать "волшебника" до 10 декабря, то в подарок - фокус стоимостью 1500 рублей, а если "позвоните прямо сейчас" - игрушка на елку.

В числе своих конкурентных преимуществ волшебники называют: род деятельности (актеры театра), костюмы, сшитые на заказ, а у некоторых - по эскизам главного Деда Мороза России из Великого Устюга, умение показывать фокусы, организацию праздника в стиле Тик-Ток квартирник и наличие сертификата о вакцинации.

В целом же, сотрудники агентств по организации праздников возлагают большие надежды на корпоративы и сам Новый год. Власти региона в связи со снижением темпов заболеваемости уже разрешили работу кафе и ресторанов по ночам.

В прошлом году из-за ограничительных мер были запрещены корпоративы и банкеты с 20 декабря по 15 января. Также без аниматоров обошлись на детских утренниках в учебных учреждениях. По некоторым оценкам, в новогодние праздники аниматоры, артисты, диджеи обеспечивают себе треть годового заработка. Например, стоимость бюджетной развлекательной программы с ведущим и звукорежиссером начинается от 40 тысяч рублей, а за шоу-программу с конкурсами, поздравлением Деда Мороза и Снегурочки, оформлением зала придется заплатить уже 70-90 тысяч рублей. Корпоратив под ключ - с подбором места вечеринки, разработкой сценария праздника, ведущими, музыкальным сопровождением, шоу-программой, фокусниками, танцорами, праздничным салютом, фото- и видеосъемкой - от 100 тысяч рублей.

По словам представителей ивент-агентств, доходы индустрии развлечений в 2020-м и в 2021 годах сократились на 50 процентов.

- За два года многие агентства закрылись, резко сократилось число заказов на проведение массовых мероприятий, в том числе на организацию свадеб и банкетов. Проведение корпоративов и праздников в онлайн формате в Крыму не прижилось, люди хотят общаться и веселиться в реале, - поясняет менеджер одного из симферопольских ивент-агентств.