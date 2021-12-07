Житель Майкопа осужден на семь лет за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал уроженца Таджикистана виновным в изготовлении взрывного устройства и попытке устроить теракт. Житель Майкопа планировал взорвать один из торговых комплексов столицы Адыгеи.

Совершить террористический акт мужчина решился в феврале. Инструкцию для сбора самодельного фугаса он нашел во всемирной паутине, после чего приобрел инструменты и компоненты для его изготовления. У себя дома он изготовил самодельное взрывчатое вещество.

"Однако довести до конца преступный умысел подсудимый не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов", - сообщили Южном окружном военном суде.

В соответствии с приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в 150 тысяч рублей.