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07.12.2021 08:30

В Ростовской области началась разработка новой угольной шахты

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 277(8628)
На Дону строящаяся в Усть-Донецком районе шахта Садкинская-Восточная скоро даст первый антрацит. Предприятие получает разрешение Ростехнадзора на проведение горных работ.

Новая шахта входит в состав Садкинского угольного месторождения, которое находится на границе двух районов, Усть-Донецкого и Белокалитвинского, на территории последнего уже давно добывается уголь. Общие запасы месторождения - около 300 миллионов тонн.

Фото: РИА Новости
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Строительство двуствольной шахты ведется с 2019 года. Месторождение перспективное. По оценкам экспертов, у предприятия есть все шансы стать одним из передовых не только в регионе, но в стране. Горняки будут добывать антрацит, самый ценный сорт каменного угля. Геологоразведка еще в семидесятые годы прошлого века показала, что в этом месте, в тридцати километрах от Усть-Донецка, его не менее 70 миллионов тонн.

На Садкинской-Восточной расчетная глубина забоя - 350 метров. Проектная мощность шахты - три миллиона тонн угля в год. На первом этапе планируется эксплуатировать одну лаву, из которой рассчитывают добывать полтора миллиона тонн антрацита ежегодно.

Пройдены первые сто метров по наклонной вниз, на Садкинской-Восточной уже построены административные здания, складское помещение. Далее строительством займутся специализированные бригады, имеющие допуск к таким работам, горноспасательный опыт и спецтехнику.

"На этом этапе обычную строительную технику уже нельзя использовать, потому что работу будут вести в закрытом пространстве, где есть отработанные газы. Поэтому требуется разрешение Ростехнадзора. При прокладке вентиляционных и транспортировочных ходов попутно начнется добыча первого угля", - рассказали в администрации Усть-Донецкого района.

Районные власти выделили землю для строительства водопровода к шахте, а в нескольких хуторах - земельные участки под будущее жилье для шахтеров. Например, в станице Мелиховской намечено возвести жилой квартал, в котором будут проживать и угольщики, приглашенные из других регионов страны.

- Для перевозки сотрудников запустят служебные автобусы, - уточнил заместитель главы администрации района Олег Коваленко.

С учетом приглашенных на шахту специалистов численность населения Усть-Донецкого района Ростовской области вырастет на десять процентов.

Фото: РИА Новости
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Для строительства жилья шахтерские семьи могут получить льготную сельскую ипотеку. Также обсуждается вариант решения жилищного вопроса угольщиков с помощью госпрограммы комплексного развития сельских территорий, ведь на эти цели район может получить средства из федерального бюджета, а треть суммы покроет собственник предприятия. Срок окончания строительства шахты - 2024 год. На ней будет трудоустроено более тысячи человек.

По расчетам, для выхода на проектную мощность понадобится несколько лет, и тогда шахта даст больше половины всего угля, ежегодно добываемого в Ростовской области. Донской антрацит пойдет на российские ТЭЦ, испытывающие сырьевой голод из-за проблем с поставками угля с Украины. Кстати, сегодня регион отправляет за границу до 60 процентов обогащенного угля.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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