В Севастополе 47 молодых предпринимателей получили гранты

Гранты "Легкий старт" на общую сумму 12,7 миллиона рублей получили 47 начинающих предпринимателей Севастополя в возрасте до 35 лет. Поддержка предоставлена в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Гранты на сумму до 300 тысяч рублей получили те, кто уже ведет свой бизнес и только планирует стать предпринимателем. Впервые в программе участвовали самозанятые, им предоставили по 100 тысяч рублей.

Алиса Шаглеева с командой единомышленников работает над созданием мотоприцепа для туристических поездок.

- В Крыму широко развит мототуризм, но мотоприцепов для перевозки вещей в дальних поездках практически нет, - говорит предприниматель. - В России их не производят. Выпускают в других странах, но с учетом доставки цена достигает 500 тысяч рублей. Наш прицеп будет в три-четыре раза дешевле. Это легкий пластиковый прицеп с колесом как у мопеда, он будет полностью дублировать движения мотоцикла за счет механизма крепления, без возможности скручивания и переворота.

Конструкцию прицепа уже продумали, сделали матрицу для изготовления пластикового корпуса и готовятся к выпуску первого тестового варианта. Затем начнутся его испытания и проверка на безопасность.

- Грант потратим на покупку пластика, инструментов и оборудования для сборки прицепа. Производить будем здесь, в Севастополе, - говорит Шаглеева.

Компания "Крымский дар" выпускает в сутки до тонны безалкогольных напитков: кваса, лимонада, каркаде. Грант позволит купить новое оборудование - две бочки по 500-700 литров, чтобы вдвое увеличить объем производства.

- Безалкогольные напитки у нас в регионе производят лишь две компании, - рассказывает директор фирмы Христофор Ефимов. - Мы используем только натуральные продукты. Для лимонада - лимоны, сахар, мяту, для кваса - изюм, солод, сахар, закваску, сухари, изготовленные севастопольским комбинатом "Царь-хлеб". Квас хранится до 15 суток, лимонад - до 30.

Продукцию разливают в 20-литровые термокеги и поставляют в пекарни, отели, туристические объекты, на рынки Севастополя, а также в несколько точек в Крыму. Пока натуральные охлажденные напитки - сезонный летний товар. Но в дальнейшем их начнут разливать в бутылки и продавать в супермаркетах, тогда производство будет работать круглогодично.

- В этом году года нас признали товаропроизводителями, в 2022-м постараемся открыть свои ларьки по городу, - говорит Ефимов. - Для этого потребуется увеличить производство, в чем нам и поможет грант.

Денис Варивода вырезал фигурки и детские игрушки из дерева в качестве хобби. Решил заняться этим профессионально: открыть семейную мастерскую, которая будет изготавливать авторские наборы игрушек, предметы интерьера, подарки из дерева ручной работы. Купил небольшие станки, разные виды древесины, вместе с братом и сестрой разработал модели животных, начал продвижение в Интернете под брендом @derevyannye_derevyashki.

- Убедился в работоспособности идеи, пришел к выводу, что пора выходить на новый уровень, - рассказывает Денис. - От знакомого узнал о проекте "Легкий старт" и решил принять участие. 300 тысяч рублей были бы для нас совсем не лишними. Прошел образовательную программу и приступил к написанию бизнес-плана. Эта подготовка помогла адекватнее рассмотреть свою бизнес-идею. Как оказалось, общая стоимость нашего проекта 1,67 миллиона рублей. Этой суммы у нас пока нет, но будем активно работать.

На средства гранта он планирует купить два крупных станка: фуговально-рейсмусовый и барабанный шлифовальный. А на свои средства уже приобрел фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ и мощную вытяжную установку. Проект уже перерос квартиру в многоэтажке, поэтому семья подыскивает помещение для мастерской. Денис Варивода также подал документы на регистрацию предпринимательства.

- Я хочу, чтобы у нас получился продукт высокого класса, который будет чем-то особенным в жизни ребенка, а не повседневной игрушкой, которая со временем отправится в мусорное ведро, - говорит он.

Кстати

Гранты "Легкий старт" выдают в Севастополе третий год. В этом году на конкурс поступило более 100 заявок, а победителями стали 20 индивидуальных предпринимателей, одно юрлицо, трое самозанятых и 23 человека, которые только планируют начать предпринимательскую деятельность. Свои проекты они должны реализовать в течение следующего года. Впервые для всех участников провели обучение, рассказали о том, как составлять бизнес-планы, оформлять заявки, вести отчетность по грантам.

- В этом году среди победителей почти 40 процентов составили проекты в сфере производства, включая пищевое, а ранее были в основном услуги, - рассказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. - Появились проекты в сферах общественного питания, здравоохранения, туризма. Предприниматели получают стартовый капитал, который необходим для создания своего бизнеса.