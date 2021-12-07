В Волгограде разработали новую аппарель для железнодорожников

Государство и бизнес подтверждают необходимость инноваций. Но на практике часто буксуют даже те стартапы, у которых, казалось бы, есть экономические перспективы.

Сотрудники Волгоградского государственного технического университета по запросу железнодорожников разработали аппарель, которая позволяет разгружать тяжелую технику при ремонте путей. Такая платформа поможет сократить временные затраты и штат работников. Этот проект волгоградцы представили еще два года назад.

- Но проект не продвинулся. Загвоздка в том, что не принято решение о создании опытного образца, не нашлось финансирования, - рассказывает "РГ" заведующий лабораторией Евгений Клементьев. - Все осталось на бумаге в виде идей. Хотя мы проделали необходимую конструкторскую работу, дальше общей договоренности о намерениях дело не пошло. И на презентации в Москве проект руководству понравился. Мы точку не ставим, еще надеемся получить результат. В принципе наша аппарель может применяться при любых перевозках тяжелой техники. Но у нас нет цели найти коммерческое применение, ведь всю работу выполнили по инициативе конкретного заказчика.

- У нас есть проблемы, решения которых мы ищем, - говорит руководитель региональной инновационной площадки Приволжской ЖД Руслан Султанов. - Но не было структур, которые помогли бы внедрить новые разработки. В течение месяца будет создан такой центр. Проекты 2019 года еще не нашли применения, потому что пандемия приостановила многие процессы. Мы пока отстаем от Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, так как это развитые субъекты. Нам нужно делать большие шаги вперед, и бюджет, и запросы для этого есть.

При этом представитель РЖД признает, что есть нормативные ограничения. Да и мировая практика свидетельствует, что только около одного процента идей доходят до воплощения. Но на Приволжской ЖД поставили задачу рассмотреть в этом году не менее 50 проектов и приступить к реализации десяти из них. А это уже 20 процентов.

Сфера инновационных интересов у РЖД достаточно широка: компьютерное зрение, искусственный интеллект, передача данных, кибербезопасность, мониторинг здоровья работников, очистка сточных вод и прочее. К приоритетным запросам относятся система автоматизации и диспетчеризации котельного оборудования, оттаивание сливных приборов, очистка троллейных линий от обледенения.

Например, на подведомственной территории насчитывается 120 неавтоматизированных котельных. Затраты на топливо для 18 котельных астраханского участка превышают 80 миллионов рублей, на оплату труда уходит еще девять миллионов. Сейчас стоит цель снизить трудозатраты на 40 процентов, а расходы топлива - на десять. При этом оборудование должно стоить не более десяти миллионов рублей и окупаться за пару лет.

- Когда проектируется бизнес-модель, нужно смотреть на рынок. Конечных потребителей стартапов очень мало, в России остались только крупные предприятия. Там сосредоточены большие деньги, и идеи можно масштабировать, - отметил Александр Клюкач, руководитель проектов управляющей компании, помогающей продвижению инноваций в РЖД. - Нет простых решений. Есть более лояльные к стартапам организации, к примеру, некоторые банки. А некоторые сотовые операторы внедряют инновации еще лучше.