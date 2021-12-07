Волгоградская область отправила на экспорт полтора миллиона тонн зерна

В Волгоградской области подвели итоги сельскохозяйственного сезона. Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил аграриев за труд и поставил задачи на 2022 год и дальнейший среднесрочный период.

Регион собрал хороший урожай зерновых: 4,1 миллиона тонн. По кукурузе добились самого большого за последние годы показателя: 345 тысяч тонн. На 30 процентов больше по отношению к 2020 году собрано масличных - 1,45 миллиона тонн. Уже традиционно преодолели миллион тонн в овощной группе. Растет поголовье крупного рогатого скота (+1,8 процента к 2020 году) и птицы (+1,7 процента). Стабильный рост показывают производители молока, яйца, мяса.

В этом году Минсельхоз РФ включил Волгоградскую область в число 16 регионов-лидеров по объемам закупаемых удобрений и внесению их на единицу площади.

Уже почти полтора миллиона тонн выращенного в регионе зерна направлено за пределы региона. Прямой экспорт составил 400 тысяч тонн на сумму около 95 миллионов долларов - это в два раза выше результата 2020 года (113 процентов от плана по нацпроекту). Предприятия также отгружают за рубеж масложировую и пищевую продукцию, сухую молочную сыворотку и продукты глубокой переработки зерна.

- Эти результаты, даже в таких непростых условиях, как сегодня, могут получать только люди, которые по-настоящему любят свою работу, трудятся непосредственно на земле, любят свою землю, - говорит Андрей Бочаров. - Серьезным подспорьем в этой работе является также высокий уровень господдержки, которая по всем направлениям из года в год продолжает оставаться высокой. Еще одним важным фактором повышения эффективности является широкое использование современной техники и оборудования, современных технологий и научных подходов в сельском хозяйстве, в том числе разработанных учеными нашего сельхозуниверситета.