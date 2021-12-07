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07.12.2021 10:53
Рубрика: Власть

Геномный форум в Югре послужит созданию прорывных технологий в медицине

Текст: Елена Панова
Персонифицированная медицина, цифровые решения в клинической генетике, геномные исследования - все эти направления находятся сегодня в приоритете развития медицинских технологий во всех развитых странах мира. Тот, кто опоздал, рискует на долгие годы, если не навсегда, остаться аутсайдером в медицинской науке и здравоохранении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это особенно отчетливо доказала захлестнувшая весь мир пандемия. Стало ясно, что с помощью научных технологий можно за короткое время спасти жизни миллионов людей. Вот почему так важен международный форум геномных и биомедицинских технологий, только что завершившийся в Югре.

Его организаторами стали правительство автономного округа, Фонд развития Югры и Сургутский госуниверситет.

О каких открытиях в мировой медицине шла речь, на каких разработках сегодня делают акцент зарубежные и отечественные ученые и как оценивают форум в Югре эксперты - в материале "Российской газеты".

Югра на передовой науки

Большой международный форум, на котором в течение двух дней обсуждались передовые достижения в области глобального здоровья, геномной и персонализированной медицины, прошел впервые. Основной посыл встречи ученых мира - "здоровье от рождения до активного долголетия".

В качестве спикеров на площадках мероприятия выступили ведущие специалисты в области геномной, клеточной и регенеративной биомедицины из Швейцарии, США, Китая, Великобритании, Казахстана и России.

Среди направлений научной программы - генетика перинатального периода, редактирование генома, генетические и клеточные технологии в кардиологии, онкологии, неврологии, активное долголетие, генетика новой коронавирусной инфекции, биобанки.

Фото: iStock
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Целью форума стало создание площадки для активного обсуждения передовых достижений ученых всего мира в области глобального здоровья, геномной и персонализированной медицины.

Актуальная, значимая для науки программа форума, признанные ученые мира, выступившие на его площадках… Безусловно, все это не могло не вызвать интерес и живую реакцию в экспертном сообществе.

Вот как откликнулись на сам факт его проведения в Ассоциации "Национальная база медицинских знаний":

- От имени Ассоциации "НБМЗ" приветствуем проведение I Международного форума геномных и биомедицинских технологий, - отметил Андрей Никитин, директор по коммуникациям Ассоциации искусственного интеллекта в медицине "НБМЗ". - Отрадно, что в тематике научных докладов отражена роль искусственного интеллекта в контексте движения к персонализированной медицине. Анализ данных с помощью алгоритмов машинного обучения способен значительно улучшить качество диагностики и индивидуальный поиск лечения генетических заболеваний. Подобные форумы стимулируют научную активность, коммуникацию между учеными, врачами, разработчиками, что особенно важно для создания прорывных биомедицинских технологий.

При поддержке губернатора

Показательно, что с учеными встретилась и глава Югры Наталья Комарова.

- Форум призван объединить усилия научных сообществ в развитии трансляционной медицины,

улучшении научной и инновационной инфраструктуры, внедрении результатов фундаментальных исследований в клиническую практику в автономном округе, дать возможность для развития персонализированной медицины и разработки инновационных решений по обеспечению активного долголетия, начиная с перинатального периода, - сообщила Наталья Комарова.

Фото: iStock
В Югре начался международный форум геномных и биомедицинских технологий

При этом глава Югры подчеркнула, что 2022 год в регионе объявлен Годом здоровьесбережения. Поэтому проведение в округе первого международного форума геномных и биомедицинских технологий - большое событие. Ведь сегодня главная задача - проведение исследований во всех областях медицины и внедрение их в повседневную врачебную практику.

Это и есть трансляционная медицина, о которой упомянула в своем выступлении Наталья Комарова, одно из самых актуальных направлений в развитии современного здравоохранения. Как отмечают ученые, сегодня во всем мире множество достижений, открытий. Секвенирован геном, накоплено много знаний о синтетической биологии, появилась возможность конструировать биологические организмы, создаются новые лекарства, причем очень быстро, для лечения онкологии, ишемических заболеваний сердечно-сосудистой системы… Но этот путь из лаборатории в реальную клиническую практику, как правило, долгий. А чтобы сократить временной разрыв между фундаментальной и прикладной наукой, и сформировалось направление трансляционной медицины.

К слову, все прозвучавшие выступления участников будут аккумулированы в специальном сборнике, а значит, будут открыты для дальнейшего изучения и обсуждения ученых.

Отметим: участие губернатора округа в форуме носило далеко не представительский, а напротив, открытый и деятельный характер. Сегодня при активном участии Натальи Комаровой в Югре реализуется проект по созданию Центра высоких биомедицинских технологий. Он будет построен в Сургуте. Проект реализуется при партнерстве с технопарком Сколково. В нем будут развиваться сразу несколько перспективных для всего мира технологий: биомедицина, персонифицированная медицина, технологии генетики.

- Я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы создать передовую научно-технологическую базу. В центре будет вестись активная научная исследовательская деятельность, - отмечает Наталья Комарова. - Это будет наш вклад в здоровье. Ведь чем больше мы будем знать о человеке, тем больше у нас будет возможностей противостоять самым серьезным болезням, в том числе и таким инфекциям, как ковид.

Фото: Пресс-служба администрации Ханты-Мансийска
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Югре уже одобрено выделение инфраструктурного кредита в размере 6,3 млрд рублей на строительство и оборудование центра.

В учреждении будут работать более 200 специалистов: генетиков, биохимиков, биоинформатиков, врачей персонализированной медицины.

Напомним: проект поддержал в ходе недавнего визита в Югру и встречи с Натальей Комаровой заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Строительство научного центра в Сургуте, проведение форума по генетическим исследованиям в очередной раз говорят о том, какое огромное внимание уделяется в округе развитию науки.

Показательно, что роль органов власти в продвижении и внедрении медицинских технологий, а в конечном итоге и состоянии здравоохранения, отмечают и ученые.

Так, директор Медицинского института Сургутского госуниверситета Людмила Коваленко, выступая на форуме, подчеркнула:

- Мы отчетливо понимаем, что будущее здравоохранения, здоровье граждан зависит от заботы органов здравоохранения и власти о поколении, начиная от рождения и заканчивая активным долголетием.

Наука и ковид - кто кого?

Сам форум стал живой и интересной площадкой для обмена мнениями ученых разных стран мира. Конечно, самыми активно обсуждаемыми темами стали технологии, позволяющие победить коронавирус, и быстрая реабилитация тех, у кого после болезни есть разного рода негативные последствия.

Фото: iStock
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К примеру, предметом живого разговора участников стали вопросы генетики новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Эту секцию модерировали доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного госуниверситета им. И.И. Мечникова Валентина Ларионова и заведующий отделом вирусологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России старший научный сотрудник отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта Олег Глотов. Доклад последнего вызвал у слушателей особый интерес. Он представил анализ спектра генетических вариантов, влияющих на тяжесть коронавирусной инфекции. Как отметил ученый, современная медицина должна быть настроена не на лечение симптомов, а на комплексное обследование пациента и изучение его генетики. Мультидисциплинарный подход позволит поставить точный диагноз и начать своевременное лечение. По словам Олега Глотова, пандемия COVID-19 стала двигателем анализа геномных данных. Важным является комплексное исследование молекулярно-генетических основ коронавирусной инфекции. Прямо говорил спикер и о проблемах внедрения геномной медицины в клиническую практику. Биобанки подразумевают ведение генетической карты для каждого пациента, индивидуальную терапию, внедрение технологии редактирования геномов, а самое главное - позволяют сделать раннюю и более точную диагностику.

Директор по научной работе Медико-генетического научного центра, председатель Российского общества медицинских генетиков доктор медицинских наук Вера Ижевская в своем выступлении остановилась на этических и правовых вопросах геномных и биомедицинских технологий. Этот актуальный аспект стремительного развития медицинских технологий также вызвал немалый интерес слушателей.

В целом, как единодушно отметили участники форума, он стал площадкой для активного диалога научных коллективов по актуализации достижений геномных и биомедицинских технологий, а также разработки инновационных решений по обеспечению активного долголетия, начиная с перинатального периода. В итоге, по убеждению экспертов, форум послужит выработке прорывных технологий в медицине.

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