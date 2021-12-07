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07.12.2021 16:41
Рубрика: Культура

Какие проекты представили на "Кинопробе" начинающие режиссеры

Что трудно передать словами, но можно понять и почувствовать через объектив камеры
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 279(8630)
Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге ежегодно уже восемнадцать лет подряд, на несколько дней превращая город в настоящую Мекку молодых кинематографистов и радуя любителей кино разнообразнейшими открытиями. В этом году для участия в конкурсной программе оргкомитет отобрал 137 анимационных, документальных и игровых фильмов, благодаря чему зрители увидели, чем дышат и о чем думают молодые кинематографисты, студенты и выпускники киновузов не только России, но и Франции, США, Румынии, Германии, Финляндии, Чехии, Беларуси. Все три конкурсные программы демонстрировали вживую (вход был бесплатный).
Начинающие кинематографисты представили Елене Демидовой свои проекты в виде готовых короткометражных фильмов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Начинающие кинематографисты представили Елене Демидовой свои проекты в виде готовых короткометражных фильмов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Начинающие кинематографисты представили Елене Демидовой свои проекты в виде готовых короткометражных фильмов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Слово "практикум" в названии означает, что показ фильмов и раздача слонов и слоников победителям на "Кинопробе" отнюдь не главное. Не менее важна и интересна огромная обучающая программа. И тут хоть разорвись, пять дней расписали буквально по минутам. Школа документальной анимации (есть и такая), лаборатория текстов о кино, мастер-классы от известных режиссеров, операторов, продюсеров, научная конференция, творческие встречи, работа театральной лаборатории Олега Лоевского "Кино-театр"…

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Режиссер и сценарист Елена Демидова работу своей киномастерской под названием "Я живу в Екатеринбурге" начала задолго до фестиваля. Участники, чьи заявки прошли отбор, общались с мастером в режиме онлайн, а в дни фестиваля представили свои проекты в виде готовых короткометражных фильмов. Удивительно, но среди самых упорных и заинтересованных, дошедших до показа, оказались люди самых разных возрастов и профессий, мечтающие научиться снимать свое кино.

Например, Эдуард Бродский по образованию экономист, работает в музее истории Екатеринбурга, с "Кинопробой" много лет сотрудничал как волонтер, а в этом году он уже режиссер собственной неигровой короткометражки. Его дебютный фильм, очень искренний и трогательный, рассказывает о нем самом, его маме, о доме, в котором они живут. Эдуард планирует серьезно учиться профессии кинорежиссера, а из первой кинозарисовки сделать полноценный фильм. У самой Елены Демидовой похожая история: диплом МВТУ им. Баумана, а потом киношкола "Интерньюс" (мастерская Марины Разбежкиной) и призы кинофестивалей, поэтому к опытам дилетантов она относится серьезно.

- У большинства участников это личные и абсолютно непарадные истории, - рассказывает Елена. - И мне самой интересно учить их вглядываться в жизнь вокруг себя, использовать кино как инструмент познания. А затем сложить из этой жизни, увиденной через объектив камеры, рассказ о том, что трудно передать словами, но можно понять и почувствовать в кино. Это трудная задача, но тут собрались талантливые ребята, я думаю, они справятся! Их интересуют вопросы, которые всегда волнуют режиссеров и художников, - любовь, одиночество, непонимание и чуткость, встречи и расставания, потери и обретения, родители и дети - все то, что и есть жизнь. А жизнь героев их будущих фильмов проходит в городе, он накладывает отпечаток на характеры и судьбы. Сквер, который смогли отстоять, - это про город и его жителей. И наследие девяностых с бандитскими войнами и разборками где-то осталось в характерах людей. Конструктивизм, целые кварталы-городки, а не отдельные здания, тоже влияет на судьбы. Традиции университета, философы и поэты, художники и музыканты - все это в самой ткани города, и как раз кино умеет это видеть и чувствовать.

"Мне интересно учить ребят вглядываться в жизнь вокруг себя, использовать кино как инструмент познания"

Город - пространство жизни фестиваля, в котором ему комфортно.

- Сегодня мы оказываемся в ситуации войны между природой и культурой, и мне бы очень хотелось, чтобы культура победила природный натиск, в котором мы оказались, - подвела итог директор фестиваля Лилия Немченко.

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