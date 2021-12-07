Международные эксперты на ЭКСПО-2020 оценили креативный потенциал Югры

Инвестиционный потенциал и креативные возможности Югры смогли оценить эксперты ЭКСПО-2020. Делегация из Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой приняла участие во всемирной универсальной выставке, которая проходила в Дубае (ОАЭ).

Показательно, что инвестиционная привлекательность Югры сегодня заключается не только в предприятиях ТЭК. Да и согласитесь, в Эмиратах вряд ли кого-то увидишь вложениями в нефтяной комплекс. Ставка в Югре, как и в большинстве развитых стран, сегодня делается на "новую нефть" - креативные индустрии. То есть на вложениях в капитал, основанный исключительно на интеллекте и творческих возможностях. О том, почему Югра выбрала креативный путь развития, при том что в округе пока еще достаточно запасов углеводородов, и что готов презентовать миру далекий сибирский регион, какие у него возможности, - в материале "Российской газеты".

"Это наш путь"

В экспозиции в Дубае под лозунгом "Соединяя умы, создавая будущее" свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства демонстрируют сейчас 192 страны, включая Россию. За 182 дня работы всемирной выставки ожидается порядка 25 миллионов посетителей. Организаторы, назвавшие ЭКСПО-2020 "торжеством творчества, инноваций, прогресса и культуры", разработали насыщенную программу, предусматривающую до 60 мероприятий и интерактивных шоу в день.

Как отмечают устроители ЭКСПО-2020, у каждой из 192 стран на выставке в Дубае есть свой павильон.

Так, в павильоне России 5 декабря состоялся День Югры, в ходе которого прошли сессии "Югра - сердце нефтегазовой отрасли России: технологические прорывы" и "Туризм и творческие возможности в Югре: откройте для себя неизведанную туристическую жемчужину Сибири". Кроме того, состоялось заседание инвестиционного клуба автономного округа.

Особое внимание международных экспертов привлекло выступление главы Югры Натальи Комаровой на деловой сессии "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий". Она прошла в ходе форума "Россия: определяя будущее".

- Когда мир определился с тем, что настало время выводить интеллектуальный запас человека в индустрию, мы твердо решили, что это и наша дорога, наш путь, - подчеркнула Наталья Комарова. - Приоритет на ближайшие три года в Югре - создание полноценной экосистемы поддержки креативных индустрий, благодаря которым югорчане не только смогут реализовать свой творческий потенциал, но и монетизировать его.

По словам главы автономного округа, следующая важная задача - развитие инфраструктуры, в том числе открытие арт-резиденций, творческих кластеров.

- Минэкономразвития поддерживает нас в создании свободной экономической зоны для субъектов креативных индустрий, - отметила Наталья Комарова.

Подчеркнем, что в регионе сейчас продолжается работа над созданием концепции развития индустрии знаний, которая будет синхронизирована с недавно принятой федеральной концепцией до 2030 года. Этот документ будет подготовлен с учетом проведенного исследования рынка интеллектуальных индустрий. Оно, в свою очередь, за счет современной методики отразит потенциал развития территории. Стратегия социально-экономического развития Югры до 2050 года также будет дополнена показателями, характеризующими развитие креативных индустрий в долгосрочной перспективе.

Выступая в Дубае, в качестве успешного примера развития интеллектуальных индустрий Наталья Комарова назвала цифровые технологии. Выручка IT-предприятий региона по итогам за прошлый год уже составила - 36,5 млн долларов США.

- Мы ставим локомотивом именно эту отрасль, но при этом ценим каждое из направлений. Особенно важен творческий подход к организации жизни коренных малочисленных народов - ханты, манси. У них особенная система взаимоотношений, и очень важно в современном технологичном мире, чтобы сохранился их язык, промыслы. Может быть, среди нас всех они самые талантливые. Для того чтобы мир был богаче, красивее, считаем крайне важным предоставить максимальные возможности для самореализации коренным народам, - подчеркнула Наталья Комарова.

Будущее - за творчеством

Безусловно, выступление главы Югры не могло не вызвать отклик в экспертном сообществе.

Так, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко напомнила, что Югра сегодня входит в топ-10 регионов России по доходам на душу населения, и в пятерку - по социально-экономическому развитию.

- Пока основные доходы округу, конечно, обеспечивает нефтегазовый сектор, но правительство Югры активно реализует программы, создает условия для развития креативного предпринимательства, - подчеркнула эксперт.

При этом заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Фонда "Инносоциум" Елена Маринина отметила, что Югра первой в России приняла закон о креативных индустриях и объединила усилия общественности и органов власти по формированию экосистемы поддержки и развития творческой экономики.

- Успех этой инициативы демонстрируют арт-резиденции в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани и Сургуте. Особый акцент в регионе был сделан на решение задач по возрождению национальных традиций коренных народов Севера, сохранению культурного наследия региона. Успешное развитие творческих индустрий уже вносит свой весомый вклад в экономику региона, - резюмировала Елена Маринина.

Отвечая на вопрос о креативном потенциале Югры, Наталья Комарова с уверенностью отметила, что он высокий. Так, по данным АСИ за 2020 год, выручка организаций креативных индустрий автономного округа составила 540 млн долларов США. Это 0,6% от суммарной выручки всех компаний региона. Мировой опыт показывает, что креативные индустрии генерируют почти 3% мирового ВВП. И Югре, безусловно, есть куда развиваться. Но главное состоит в том, что этому положено весомое начало.

Напомним, что 2021-й год объявлен ООН Международным годом креативной экономики. Правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий до 2030 года. Системная государственная поддержка позволит нарастить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 % до 6, увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15.

Больше триллиона рублей

Отметим: в ходе традиционного инвестиционного послания Наталья Комарова сообщила, что по итогам истекающего года регион превысил планку привлеченных в основной капитал инвестиций в один триллион рублей. В расчете на душу населения уровень инвестиций в Югре составил 605,3 тысячи рублей. Это в четыре раза больше, чем в среднем по стране -151,9 тысячи.

Причем, как отмечает директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель, учитывая достигнутый высокий показатель инвестиций, и в среднесрочном периоде, на 2022 год, планируется сохранение их объема на уровне не менее одного триллиона рублей.

А к 2030 году "планка" инвестиций в автономном округе, по прогнозам, достигнет 1,7 триллиона рублей.

- Югра входит в группу регионов - лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, - отметила глава Югры Наталья Комарова. - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень "ААА(RU)", прогноз "Стабильный".

Как констатировала губернатор, в истекающем году был создан Югорский эндаумент-фонд для формирования целевых капиталов и использования дохода от них. Запущена система "Инвестиционный лифт", обеспечивающая оказание консолидированной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства; цифровая система "Инвестиционный бюджет". Внедрен Югорский стандарт развития территорий, сформирована региональная сеть центров молодежного инновационного творчества в Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске. При этом округ был включен в число пилотных регионов по внедрению механизмов Национальной социальной инициативы.

Показательно, что целый ряд реализованных по итогам 2021 года инвестиционных проектов не связан с добычей полезных ископаемых. Что еще раз подтверждает: сегодня Югра делает ставку на "новую нефть" экономику знаний и творчества.

Значимость креативных индустрий в развитии экономики округа и его инвестиционного потенциала подчеркнул в своем комментарии к выступлению Натальи Комаровой сенатор, член комитета по экономической политике Совета Федерации России Эдуард Исаков.

- В Югре сегодня созданы все условия для роста реальных инвестиции в основной капитал. И сейчас перед нами на 2022 год стоят три основных задачи: прямое воздействие на экономическую активность, улучшение делового климата и развитие инструментов для обеспечения финансирования инвестиционных программ, - констатировал сенатор. - Если говорить о креативных индустриях, то это мировой тренд XXI века. По оценке АСИ, вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику России составляет не менее 5%, в различных городах страны он колеблется от 3 до 18%.

Как отметил Эдуард Исаков, в Югре в креативной индустрии уже работает порядка 14 тысяч человек.

По оценке специалистов, за прошлый год им удалось заработать больше 40 миллиардов рублей.

- Конечно, на фоне нефтедобывающих компаний это капля в море, однако это та сфера, которая может в будущем кратно возрасти и имеет к этому все предпосылки, - убежден сенатор, - ибо пандемия коронавируса серьезно повлияла на предпринимательскую активность в этой сфере: число специалистов творческих профессий на российском рынке труда значительно возросло.

Как рассказал Эдуард Исаков, в Югре оказывается грантовая помощь некоммерческим проектам, в том числе по созданию фильмов. Со следующего года вводится грант губернатора в сфере культуры, искусства и креативных индустрий с общим фондом 50 млн рублей. Поддержкой и развитием экономики знаний в Югре займутся арт-резиденции. Две из них уже работают в Нижневартовске и Сургуте, еще две запускаются в Нягани и Ханты-Мансийске. Креативщики округа уже привлекли свыше 12 миллионов рублей грантовых средств на воплощение своих идей в жизнь.

- Безусловно, исполнение плана по реализации инвестиционного послания губернатора Югры Натальи Комаровой позволит привлечь новых инвесторов в Югру, начать реализацию новых проектов. Мы ожидаем, что это создаст новые рабочие места, повысит уровень занятости в регионе , уровень жизни в регионе. Уверен, что проводимая в округе системная работа по реализации плана приведет к достижению поставленных целей, - резюмировал Эдуард Исаков.

Мысль и деньги

Почему так важно развитие креативной экономики? Как отмечают эксперты, это один из ресурсов, который позволит выполнить задачу, поставленную президентом нашей страны в послании Федеральному собранию, - увеличить рост инвестиций на 6-7 процентов.

- Сегодня креативные индустрии в ведущих мировых экономиках активно растут и вносят большой вклад в ВВП, - об этом в интервью "РГ" сообщил вице-президент РСПП профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ "Высшая школа экономики", доктор юридических наук Игорь Вдовин. - Это направление предпринимательства, в котором все завязано на человеческом капитале, это его монетизация в чистом виде. Сейчас во всем мире колоссальный экономический эффект дает вклад креативных индустрий (дизайн, мода, ремесла, издательское дело, архитектура, кино, мультимедиа, реклама, парки развлечений, IT-сфера и др.). Так, доля "креатива" в мировом ВВП составляет не менее 6,6 процента, а в развитых странах 8-12 процентов с прогнозируемым ежегодным приростом около 10 процентов.

Как подчеркивают эксперты, креативные индустрии - это мощный двигатель. Они помогают перестроить национальную экономику с сырьевой на экономику знаний. Поэтому так важно сегодня больше инвестировать в образование (инфраструктуру, новые технологии, программы, кадры), растить с самого детства творческих, креативно мыслящих людей, поддерживать своих творческих предпринимателей на государственном уровне.

Игорь Вдовин уверен, что развитие экономики заданными в послании президента темпами сформирует совершенно новые рабочие места. Для них потребуются специалисты, к которым будут предъявляться очень высокие профессиональные требования. Уже сейчас необходимо инвестировать в таких специалистов и формировать внутри страны такую среду, в которой им будет интересно и выгодно оставаться, работать, создавать блага и пользоваться ими.

В тему

На ЭКСПО-2020 в Дубае Наталья Комарова провела переговоры с потенциальными партнерами. Об этом глава Югры сообщила на своей странице в Instagram.

- С представителями EurAsia Gulf обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, организации бизнес-миссий в автономный округ, в Объединенные Арабские Эмираты. Компания помогает предприятиям, входящим в состав Совета сотрудничества стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн), установить связи с ключевыми рынками Восточной Европы, Центральной Азии, - рассказала Наталья Комарова. - На встрече с советником генерального руководства Совета директоров Коммерческого банка Дубая Мохаммедом Сулейманом, директором Первого банка Абу Даби Абдулазизом Альблуши обсудили предложения по сотрудничеству, финансированию инвестиционных проектов, локализованных в автономном округе, продвижению продукции венчурных компаний (Terra VC), югорских производителей, договорились о создании рабочей группы по взаимодействию, использованию клиентской базы банка после соответствующей верификации.

Отметим, что Коммерческий банк Дубая занимает 35-ю строчку в рейтинге самых крупных банков региона Персидского залива, по версии издания Gulf Business, включен в фондовый индекс Dubai Financial Market (активы банка превышают 10 млрд долларов). Первый банк Абу Даби - крупнейший банк Ближнего Востока, входит в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год.