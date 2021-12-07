На Южном Урале снизили стаж для присвоения звания ветерана труда

На Южном Урале увеличится число ветеранов труда. Благодаря тому что трудовой стаж, необходимый для присвоения этого звания, в регионе будет снижен на пять лет, получить его смогут еще несколько тысяч жителей. Соответствующие поправки, подготовленные министерством социальных отношений, должны вступить в силу 1 января 2022 года.

Сегодня звание ветерана труда Челябинской области присваивают женщинам, отработавшим 35 и более лет, и мужчинам, чей стаж равен 40 и более годам. Обязательным условием, правда, служит наличие одной из региональных наград - области, Заксобрания, почетных грамот законодательного органа или губернатора. Сегодня этот статус имеют 164 тысячи южноуральцев, а в результате законодательной "либерализации" к ним добавятся еще свыше четырех тысяч человек.

Отметим, что ветеранам труда Челябинской области ежемесячно доплачивают к пенсии 1081 рубль, если они не пользуются услугами местной телефонной связи, и 1265 рублей, если у них есть стационарный телефон. Дополнительные расходы региональной казны, отмечает министр социальных отношений Южного Урала Ирина Буторина, заложены в проект бюджета-2022.