На Урале военного следователя отдали под суд за взятку в 2,3 млн рублей

Бывшего следователя-криминалиста военно-следственного отдела СК по Челябинскому гарнизону отдали под суд за получение взятки от подследственного. За 2,3 миллиона рублей он вместе с коллегой из полиции познакомил его с материалами уголовного дела, сообщили в СК РФ.

- Установлено, что в период с 2019 по март 2020 года следователь, находясь в служебной командировке в городе Иркутске, совместно с оперуполномоченным ОБОП получил от обвиняемого взятки в размере 2,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Деньги предназначались за организацию свиданий с иными лицами, нарушение режима содержания в СИЗО и сведения из материалов уголовного дела.

Действия обоих, теперь уже бывших, правоохранителей квалифицированы по статье о получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору. Им грозит наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще до 15 лет.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.