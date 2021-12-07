Нечестный таксист вернул пассажиру деньги после обращения в соцсетях

Представьте себе, что "дикий" таксист предложил довезти вас до нужного места за 200 рублей, а в итоге потребовал в двадцать раз больше. Именно в такую неприятную ситуацию попал недавно в Тюмени ее гость, 68-летний житель ямальского города. Возмущенный коварством, он все-таки расплатился, поскольку водитель пригрозил не отдать ему дорожную сумку. Через несколько дней история с вымогательством завершилась хеппи-эндом, однако стоит извлечь из нее уроки.

О возмутительном поступке владельца авто рассказала в социальной сети дочь пострадавшего Марианна в надежде, что ее обращение дойдет до адресата. Отец, сообщила она, прилетел в Тюмень на медицинское обследование. Один из таксистов, навязывающих услуги уже в здании аэровокзала, назвал стоимость поездки до дома по улице Барнаульской - 200 рублей. А когда подъехали, огорошил: 200 рублей - это за километр.

"Уважаемый таксист, если у тебя есть хоть капля совести, напиши мне в личку, я отправлю номер папиной карты, и верни отцу деньги!" - написала Марианна. Удивительно, но о ее послании таксист узнал, правда, опосредованно - сочувствующая северянам семейная пара каким-то образом отыскала его в 800-тысячном городе. Он по телефону принес свои извинения и вернул нечестно заработанные 3700 рублей. Усовестили человека.

Многие из оставивших свои отклики на страничке Марианны посоветовали прилетающим в Тюмень, особенно людям в возрасте, воспользоваться услугами служб такси, а не "первого встречного подвозчика". Нет ничего проще набрать нужный номер. Вызвать такси могут и родственники не вполне самостоятельных пассажиров. Толковый совет.