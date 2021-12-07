Опрос: Чем довольны дети в Югре и что их не устраивает

Югра (наряду с Башкирией, Ульяновской, Ленинградской и Тамбовской областями) приняла участие в пилотном исследовании благополучия детей, которое проводится по всему миру. Опросы школьников показали: учебным процессом они довольны не слишком, зато все обеспечены доступом в интернет.

В автономном округе собрали 22 855 анкет: 9 692 детских и 13 163 родительских. Среди респондентов примерно напополам мальчиков и девочек (и мам и пап, соответственно), и такое же соотношение горожан и сельчан.

В опроснике было девять разделов. Например, у подростков выясняли, хорошо ли им живется со своими близкими, есть ли у них отдельная комната, как строятся отношения с учителями и однокашниками. Спрашивали и о том, нравится ли им район, в котором они обитают - безопасно ли там, есть ли площадка для игр. Задавали и глобальные вопросы об удовлетворенностью жизнью в целом, материальным благополучием.

Оказалось, например, что у 80 процентов маленьких югорчан есть карманные деньги, а вот доступ в Сеть и все необходимое для хобби - у ста процентов опрошенных. При этом только 28 процентов ребятишек довольны школьной жизнью.

- Более 60 процентов десятилеток ответили, что практически никогда не беспокоятся о том, сколько денег есть в семье. А 76 процентов детей всегда удовлетворены количеством и качеством еды, - цитирует портал ugra-news.ru кандидата педагогических наук, доцента ТюмГУ Жанны Брук, которая входит в международную исследовательскую группу. Кстати, по ее словам, зависимости благополучия детей от материального состояния не выявлено.

Что касается учебы, то в целом дети довольны уровнем знаний, которые им дают, но не отношением с учителями: только 50 процентов сказали, что педагоги о них заботятся и готовы помочь решить им их проблемы.

Как заявила доктора психологических наук Галина Семья, благополучие складывается из внешних элементов (таких как материальное положение семьи, в которой ребенок воспитывается) и субъективных. Вторые это то, как подростки сами оценивают свое благополучие.

"Это особенно важно, ведь вместе с этим мы даем право ребенку быть услышанным", - подчеркнула эксперт.

Поэтому специалисты советуют не просто обеспечивать чадо модной одеждой и современными гаджетами, но и обязательно поддерживать его, проявлять заботу и участие.