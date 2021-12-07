Половина всей ипотеки на Среднем Урале регистрируется в электронном виде

За 10 месяцев 2021 года объем документов, поступивших на госрегистрацию и кадастровый учет в Свердловской области в электронном виде, составил 44 процента от общего количества. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 11 процентов, и в следующем году ожидается динамика не меньше.

- Прогресс очевиден в тех направлениях, где активны профессиональные участники рынка: застройщики и банки, - комментирует руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш. - К примеру, сегодня 77 процентов договоров долевого участия поступает к нам именно в электронном виде. Только за 10 месяцев мы зарегистрировали 22 тысячи ДДУ, тогда как за весь прошлый год - 24 тысячи. По проекту "ипотека за 24 часа" подано в среднем 53-54 процента всех заявок, за 10 месяцев зарегистрировано 110 тысяч сделок. По сравнению с 2020 годом прирост очевиден, тогда было 86 тысяч. Технологически все процедуры оформления электронной ипотеки отработаны, налажено взаимодействие с крупными банками. Со средними и мелкими чуть хуже, они вяло идут в этот сегмент.

Реально ли Росреестру довести охват электронными услугами до 100 процентов?

- Думаю, в ближайшее время по всему спектру вряд ли, но по основным (регистрация ДДУ, ипотеки, последующая регистрация права собственности, в том числе через застройщика) рост продолжится, - прогнозирует Игорь Цыганаш. - Для сделок между гражданами, наверное, наиболее перспективна регистрация договоров аренды недвижимости. Ускорит этот процесс уницификация электронной цифровой подписи, чтобы можно было получать электронные услуги не только в рамках одного ведомства.

Что касается дальнейшего сокращения сроков регистрации, то в регионе они уже сведены к минимуму, замечают в Росреестре: 2-3 рабочих дня, что даже меньше, чем регламентировано законом (5-7 дней для разных действий). В том числе из-за пандемии: когда ужесточили режим работы МФЦ, попасть туда стало можно только по записи. "Живая очередь" исчезла, а потребность осталась. Чтобы дать собственникам дополнительный стимул, в ведомстве максимально уменьшили сроки электронной регистрации.