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07.12.2021 16:50
Рубрика: Общество

Шадринцы научили искусственный интеллект помогать врачу с диагнозом

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 279(8630)
Команда из Шадринска - Татьяна Некрасова и ее дочь Людмила - стала призером регионального хакатона по искусственному интеллекту (ИИ). Организатор конкурса, где разработчики компьютерных программ на время решают какую-либо проблему, - Минэкономразвития РФ.

Шадринцы участвовали в десятом, заключительном в этом году хакатоне в Самаре. Пятидесяти командам предложили в течение 48 часов решить одну из двух задач. Первая от Минприроды: разработать алгоритм распознавания исчезающих редких животных. Вторая от Минздрава: создать систему, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов в стационаре. Шадринцы выбрали последнюю.

Фото: iStock
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Надо сказать, Некрасовы - опытные игроки. Татьяна - профессиональный разработчик программного обеспечения, 20 лет преподавала экономику и финансы. Давно участвует в соревнованиях и хакатонах. Когда дочь подросла, мама стала брать ее с собой. Сейчас Людмила учится в Шадринском педагогическом университете.

- С помощью искусственного интеллекта разработчики могут реально помочь докторам, - говорит Людмила.

Во многих больницах есть информационные системы, куда медики заносят сведения о пациентах. В клиниках накопился огромный объем таких записей. Одному врачу трудно их проанализировать, у него на это просто нет времени. Искусственный интеллект способен очень быстро изучить информацию и найти закономерности, приводящие к ухудшению состояния больного или даже к смерти. На конкурсе участники использовали анонимные данные пациентов крупной больницы, предоставленные Минздравом. На их основе команде предстояло разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода. Некрасовы создали прототип, который предлагает доктору дополнительную вкладку в компьютере под названием "Критические пациенты", содержащую общие закономерности и термины, замеченные ИИ. В результате врач более внимательно прочитает историю болезни или посоветуется с коллегами, чтобы вместе выработать оптимальное решение и не допустить ухудшение состояния больного.

Правда, такие программы для отдельных болезней уже существуют, но Некрасовы об этом узнали только на хакатоне, поэтому не использовали их в своей модели. Другими словами, им не хватило знаний по медицинской части. Может, это как-то повлияло на конечный результат, который, правда, оказался очень неплохим: второе место среди 14 команд, дошедших до финала.

Кстати, разработанный шадринской командой прототип уже запущен, код - в свободном доступе. Если медучреждение заинтересуется, Татьяна и Людмила готовы рассказать врачам, как внедрить разработку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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