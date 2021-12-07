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07.12.2021 12:11
Рубрика: Общество

Ученые: шкала из семи вопросов достоверно измеряет мудрость

Текст: Юлия Мякишева

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что шкала из семи пунктов может с высокой достоверностью определить, насколько человек мудр. Мудрость - изменяемая черта личности, которая сильно связана с благополучием.

Фото: iStock
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Ранее была разработана шкала мудрости Сан-Диего из 28 пунктов, ее использовали в крупных исследованиях и биологических испытаниях. Но ученые пришли к выводу, что шкала из семи вопросов, которую назвали шкалой Месте-Томаса, тоже надежна, сообщается на сайте университета.

Как отметил главный автор исследования, заслуженный профессор психиатрии и неврологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Дилип В. Йесте, измерение мудрости все чаще используется для изучения факторов, влияющих на психологическое здоровье и долголетие. Поэтому ученые решили проверить, сможет ли сокращенный список дать ценную информацию. Результаты исследования опубликованы в журнале International Psychogeriatric.

Прошлые исследования показали, что мудрость состоит из семи компонентов: саморефлексия, просоциальное поведение (например, сочувствие, сострадание и альтруизм), эмоциональная регуляция, принятие различных точек зрения, решительность, социальные советы (например, предоставление рациональных и полезных советов) и духовность.

Соответственно, новую шкалу построили на вопросах, относящихся к каждому такому компоненту. Утверждения оцениваются тестируемыми по шкале от 1 до 5. Например, людям предложено оценить, насколько им соответствует оставаться спокойными под давлением или избегать ситуаций, где может потребоваться их помощь. Так, в исследовании приняли участие 2093 участника в возрасте от 20 до 82 лет. По результатам теста оказалось, что наиболее мудрые люди более устойчивы, счастливы и психически благополучны. А те, кто жизненным опытом еще не научен, часто одиноки, тревожны и депрессивны.

Фото: iStock
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По словам руководителя исследования, такие данные дают основание вмешиваться в повышение уровня мудрости у людей, чтобы уменьшить одиночества и способствовать общему благополучию. Короткий список вопросов даст возможность специалистам понять, как можно попытаться помочь людям.

В дальнейшем ученые намерены провести генетические, биологические, психосоциальные и культурные исследования большого числа людей для оценки мудрости и других факторов, связанных с психическим, физическим и когнитивным здоровьем людей.

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