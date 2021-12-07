В Югре школьник ударил одноклассника ключами в глаз

Следователи Нефтеюганска проводят проверку из-за инцидента в одной из школ. Ученик третьего класса неоднократно нападал на одноклассника, а в этот раз ударил его ключами в область глаза.

О начале проверки сообщили в пресс-службе СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу накануне. По предварительным данным, нападавший проявлял агрессию по отношению к другим ученикам и преподавателям. Однако, несмотря на жалобы, руководство школы ничего не сделало, чтобы остановить опасное поведение ребенка.

Следователи выясняют детали произошедшего, его причины. Проверяется информация о том, что родители много раз жаловались на поведение ученика.

По результатам оценят, работало ли руководство школы с обращениями родителей и в полном ли объеме, а также - то, как был обеспечен пропускной режим в учреждение.