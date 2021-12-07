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07.12.2021 10:30
Рубрика: Общество

В Тюмени девочке удалили опухоль, спровоцировавшую косоглазие

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени прооперировали семилетнюю девочку с редкой патологией: ей долгое время не могли поставить точный диагноз, так как болезнь "маскировалась".

Свердловские врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли

У маленькой пациентки диагностировали гигантоклеточную гранулему верхней челюсти. Эти необычные доброкачественные опухоли костей были уже в запущенной стадии, потому что долгое время болезнь протекала без всяких симптомов. Но год назад девочка начала жаловаться не недомогание и родители повели ее по врачам.

Сначала у малышки постоянно текли слезы - офтальмолог поставил диагноз "острый конъюнктивит" и назначил лечение. Через какое-то время у девочки начал косить правый глаз. Терапия не помогала. К больным глазам прибавилась хроническая заложенность носа.

"В приемное отделение ОКБ №2 девочка поступила с признаками гайморита. Специалисты решили госпитализировать ее. С помощью современного диагностического оборудования в условиях стационара врачи быстро установили окончательный диагноз", - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Как рассказала руководитель оториноларингологического отделения детского стационара Надежда Кузнецова, во время утреннего осмотра она заметила у девочки припухлость со стороны щеки. Ребенка отправили на КТ с контрастом, и она показала большую опухоль, которая занимала всю носовую пазуху, разрушала верхнюю, нижнюю и среднюю медиальные стенки.

Малышку срочно прооперировали. Сейчас, спустя год, она в полном порядке - болезнь не вернулась. Девочка ходит в школу, живет полной жизнью.

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